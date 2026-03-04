Home Nacional "este miércoles comienzan inscripciones para la paes de invierno: ..."

Este miércoles comienzan inscripciones para la PAES de invierno: Plazo es hasta el 17 de marzo

El plazo para inscribir la rendición de la PAES de invierno 2026 es desde este 4 de marzo, a las 9 de la mañana, hasta el 17 de marzo, a las 13 horas, o hasta agotar el stock de 50 mil cupos disponibles.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Este miércoles comienzan inscripciones para la PAES de invierno: Plazo es hasta el 17 de marzo

Este miércoles comienzan las inscripciones para la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) de Invierno, correspondiente al Proceso de Admisión 2027.

El test se aplicará el lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de junio próximo.

El Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) de la Universidad de Chile destacó que la PAES de invierno es una segunda oportunidad para mejorar los puntajes. Además de potenciar las posibilidades de entrar a la carrera de preferencia.

El plazo para inscribir la rendición de la PAES de invierno 2026 es desde este 4 de marzo, a las 9 de la mañana, hasta el 17 de marzo, a las 13 horas, o hasta agotar el stock de 50 mil cupos disponibles.

Seleccionar las pruebas que solicita la carrera

Para la inscripción de la PAES de invierno 2026 se deben seleccionar las pruebas que solicita la carrera de tu interés.

Es importante tener en cuenta que los puntajes vigentes para la admisión 2027 son los de las PAES de invierno y regular rendidas en 2025 y 2026 en ambas pruebas obligatorias y al menos una electiva.

Al momento de la aplicación de la prueba, solo se podrán rendir aquellas que fueron inscritas.

La PAES corresponde a un set de pruebas obligatorias y electivas. Las pruebas obligatorias son las de Competencia Lectora (65 preguntas y 2,5 horas de duración) y Competencia Matemática 1 (M1, 65 preguntas y 2 horas y 20 minutos de duración).

Las pruebas electivas son Ciencias (80 preguntas y 2 horas y 40 minutos de duración), Historia y Ciencias Sociales (65 preguntas y 2 horas de duración) y Competencia Matemática 2 (M2, 55 preguntas y 2 horas y 20 minutos de duración).

Costo de la inscripción

El costo de inscripción de la PAES de invierno 2026 depende de la cantidad de pruebas:

– 1 prueba, $17.500.

– 2 pruebas, $32.000.

– 3 o más pruebas, $46.500.

Si inscribes la PAES de Competencia Matemática 1 (M1) podrás agregar sin costo adicional la prueba de Competencia Matemática 2 (M2) y viceversa.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
Qué hacer en Santiago: heladerías sin lactosa para dis...

Estas heladerías sin lactosa en Santiago se convierten en el panorama ideal para refrescarse y disfrutar algo dulce durante los días de calor.

Leer mas
Vanguardia
VIDEO: Así son las galletas de insectos impresas con t...

Montse Jorba es doctora en Química y lidera el área de Biorecursos y Tecnologías Agroalimentarias de Leitat. Este centro tecnológico, con más de un siglo de trayectoria, es uno de los referentes en Europa en investigación aplicada. La especialista encabeza proyectos de I+D+i enfocados en nuevas soluciones alimentarias. Su trabajo se centra en el desarrollo de ingredientes para consumo humano y animal, nutrición vegetal y proteínas alternativas.

Leer mas
DATO ÚTIL
Subsidio DS1 Tramo 1: ¿En qué tramo del Registro Socia...

Este beneficio habitacional permite acceder a una ayuda económica para comprar una vivienda nueva o usada, de un valor máximo de 1.100 Unidades de Fomento (UF).

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/