Este miércoles vence el plazo para los alegatos de la U e Independiente: Fiscal reveló antecedente clave

Ambos equipos tienen hasta esta jornada para presentar sus descargo ante la Conmebol. En paralelo, el fiscal a cargo del caso en Argentina, Mariano Zitto, dio a conocer un dato que complica nuevamente al elenco argentino.

Este miércoles 27 de agosto, a las 13:00 horas de Asunción, vencerá el plazo para que Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda presenten sus descargo ante la Conmebol, luego de los graves incidentes que obligaron a cancelar hace una semana el partido entre ambos equipos por los octavos de final de la Copa Sudamericana. 

Para seguir leyendo esta nota haz clic en el siguiente enlace: https://www.triunfo.cl/este-miercoles-vence-el-plazo-para-los-alegatos-de-la-u-e-independiente-fiscal-revelo-antecedente-clave

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

