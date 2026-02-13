Este viernes comienza pago con tarjetas bancarias en Metro y Tren Nos: Cómo funciona

A partir de este viernes 13 de febrero, los usuarios del Metro de Santiago y el Tren Nos-Estación Central podrán comenzar a utilizar Pago Ágil, iniciativa del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que permite el pago sin contacto con tarjetas bancarias de Visa y Mastercard (débito, crédito y prepago) habilitadas.



El ministro Juan Carlos Muñoz señaló que “la incorporación de esta nueva opción de pago nos permite entregarles a los usuarios de Metro y el Tren Nos-Estación Central de EFE más facilidades para acceder al sistema. Desde mañana (viernes) podrán elegir entre pagar con la bip! tradicional, con el QR y ahora con su tarjeta de crédito o débito, con su billetera digital o con su smartwatch, consolidando nuestra apuesta por una permanente innovación que nos pone a la altura de ciudades como Londres, Madrid o Chicago”.



“Esta nueva alternativa de pago, que es fruto de un largo trabajo previo del Ministerio de Transportes, facilitará los viajes, evitando filas para recargar y permitirá acceder al metro y al tren Nos de manera más rápida, fácil y segura”, destacó.

En esta primera etapa Pago Ágil no estará disponible en buses

La autoridad confirmó que en esta primera etapa Pago Ágil no estará disponible en buses, los que deberían incorporarse al final de año, por el momento tampoco considera a las tarifas con beneficios. Lo que sí incluye es la integración tarifaria entre Metro y Tren Nos-Estación Central, que permite realizar hasta dos transbordos durante 120 minutos pagando un solo pasaje. Para ello se requiere validar los viajes con la misma tarjeta o billetera digital.



Por su parte, el gerente general (s) de Metro, Rodrigo Terrazas, aseguró que “con el inicio de la marcha blanca seguimos avanzando en la implementación progresiva del pago con tarjetas y billeteras digitales en Metro y Tren Nos, probando el sistema en operación real para asegurar un funcionamiento seguro y eficiente. Es una alternativa simple y rápida que se suma a los medios actuales como la bip! y el QR, que siguen plenamente vigentes”.



“Para mantener la integración tarifaria, es fundamental utilizar el mismo medio de pago durante todo el viaje. Así seguimos modernizando el sistema, siempre con foco en la experiencia y la seguridad de nuestros usuarios”, indicó.



A su vez, María Constanza Villalobos, gerente general EFE Central, mencionó que “desde el 13 de febrero, Pago Ágil estará operativo en los 48 torniquetes del Servicio Nos–Estación Central. Con esta modalidad, los más de 79 mil pasajeros que movilizamos a diario podrán ingresar acercando su tarjeta bancaria Visa o Mastercard (física o en billeteras digitales) directamente al validador, pagando la tarifa adulta y sin cargos adicionales”.



Además, se informó que el pago con tarjetas bancarias no incluye cargos adicionales y las tarifas son las mismas que pagando con tarjeta bip!



Thiago Dias, country manager Mastercard Chile, explicó que “el inicio de Pago Ágil con tarjetas Mastercard en Metro y Tren Nos marca un hito para la movilidad urbana de Chile. Esto refleja nuestro compromiso de llevar tecnología de pagos de clase mundial al transporte público para que millones de chilenos y turistas puedan viajar de forma más simple y segura (…)”.



Victor Wipe, gerente general de Visa en Chile, aseguró que “en Visa hemos acompañado sistemas de transporte en todo el mundo, y esa experiencia también está llegando a Chile. Desde abril de 2024 venimos avanzando con nueve proyectos activos —incluyendo los trenes de EFE y buses regionales— que hoy ya superan el millón de transacciones mensuales y reciben usuarios de más de 90 países. Lo más importante: desde el 13 de febrero, las personas en Chile podrán pagar directamente con su tarjeta Visa de crédito, débito o prepaga para viajar. Una manera más simple, moderna y segura de moverse por el país”.