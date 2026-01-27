Estudio: 53% de los chilenos declara que el cambio de gobierno aumenta sus ganas de emprender en 2026

La XIII Encuesta Ecosistema Emprendedor, elaborada por la Facultad de Negocios y Tecnologías de la Universidad Gabriela Mistral junto a Black&White, abordó la temática “Expectativas del mundo emprendedor y nuevo gobierno” y analizó las expectativas emprendedoras ante el cambio de ciclo político, la prioridad esperada de apoyo al emprendimiento, el impacto en políticas de desarrollo de negocios y acceso al financiamiento, entre otros temas. Además, se consultó a los encuestados sobre su conocimiento en torno a las propuestas del próximo gobierno sobre estas materias.

El estudio reveló que el 53% de los encuestados declara que el cambio de gobierno aumenta sus ganas de emprender en 2026. A esto se suma que la mayoría (63%) evalúa positivamente la estabilidad económica y regulatoria para emprender, en este nuevo contexto. Esta percepción se da especialmente en hombres (67%) y en el mismo porcentaje desde los 35 años, incluyendo aquellos que superan los 55 años. De hecho, el 34% manifestó que invertirá más que el año pasado, especialmente los hombres (40%), del estrato ABC1 (40%).

Expectativas de emprendedores

Prácticamente el 50% de los consultados aseveró que el nuevo gobierno de José Antonio Kast tendrá como prioridad el apoyo al emprendimiento, expectativa que se da sobre todo en hombres (55%), y especialmente en los estratos ABC1 (53%) y C2 (50%) y en las personas de 55 y más años (62%).

Esto es consistente con que el 55% considera que las políticas anunciadas por el futuro gobierno de Kast sí beneficiarán a nuevos negocios.

Además, el 53% considera que el cambio de gobierno tendrá un efecto positivo en el acceso a financiamiento para emprendedores, especialmente en el estrato ABC1, con el 58%. También existen expectativas de incentivos y apoyo a emprendedores, en que el 62% considera que es muy o bastante probable que se generen incentivos tributarios o programas de apoyo a quienes se lancen con nuevos negocios.

Esto refuerza una de las conclusiones del estudio, que da cuenta de un clima de cambio y optimismo: Disminuye en 12 puntos la proporción de quienes consideran que es nada probable que consiguieran recursos para emprender este año. Esto evidencia altas expectativas para el cambio de gobierno.

Por otra parte, esta es la primera vez que este año se percibe como mejor que el anterior para emprender. Asimismo, hay declaración de alto conocimiento de propuestas a favor del emprendimiento.

Limitantes para el emprendimiento

Pese a estas expectativas positivas, los encuestados identifican importantes obstáculos para emprender. Consideran que la principal limitante al emprendimiento es la burocracia del Estado (85%), cifra que se ha mantenido más o menos constante desde el inicio de la medición, en julio de 2023.

Otra limitante observada en esta medición es la falta de financiamiento, con un 85%, y las condiciones económicas del país, consideradas en un 73%. Cabe destacar que quienes señalaban que las condiciones económicas eran “muy limitantes” para emprender descendió del 38% en noviembre de 2025 a 29% en enero de 2026. En concordancia, el Índice de Barreras de Emprendimiento disminuyó en 16 puntos respecto de la medición anterior, alcanzando a 50. La escala de medición es de cero a 100 puntos, lo que significa que si la cifra es más cercana al centenar, mayores son las barreras.

Mejor año para emprender

La XIII versión de esta encuesta registró un súbito incremento de quienes consideran que es el mejor año para emprender. En julio de 2023, fecha de realización de la primera medición, la expectativa alcanzaba al 40%, y en las mediciones siguientes, la cifra oscilaba entre el 33% al 47%. Sin embargo, en enero de este año, la expectativa aumentó al 75%, siendo que en noviembre de 2025, alcanzaba a 37%.

Esta percepción es consistente con las ganas de emprender, ya que en enero de este año un 81% se manifestaba con interés. Cabe destacar que desde el inicio de la medición, en julio de 2023, este deseo se ha mantenido siempre con porcentajes superiores al 80%.

Diagnóstico general del ecosistema emprendedor

El emprendimiento sigue siendo una actividad muy valorada por los encuestados, con un 93%. Además, la mayoría de los encuestados (60%) tiene (30%) o ha tenido (30%) un emprendimiento. Los que están en esta actividad el 29% son hombres, y 30% mujeres. El rango de edad mayoritariamente está sobre los 35 años y sobre los 55 años (33%, respectivamente).

También existen altas percepciones de éxito: el 78% señaló que sería muy probable o bastante probable que tuviera éxito en su emprendimiento. Hombres y mujeres difieren levemente en su nivel de optimismo siendo ellos (80%) los que llevan la delantera, sobre ellas (76%).

El rector de la Universidad Gabriela Mistral, Sergio Mena, señaló que “quisimos iniciar el año con la XIII Encuesta Ecosistema Emprendedor poniendo el foco en el futuro gobierno, con el objetivo de medir de manera temprana cuáles son las expectativas del mundo emprendedor. Los resultados muestran una señal clara: los emprendedores esperan una disminución de la burocracia, mayor acceso al financiamiento y, de forma muy relevante, una mayor disposición a invertir respecto del año anterior”.

A su vez, la decana de la Facultad de Negocios y Tecnologías UGM, Paula Rodríguez, explicó que “lo que observamos es una demanda clara del ecosistema emprendedor: políticas consistentes, incentivos efectivos y un Estado que facilite, y no obstaculice, la creación de nuevos negocios”.