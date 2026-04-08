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Estudio: 88,4% de empleadores califica la educación técnico-profesional virtual como buena o excelente

Informe desarrollado por el Consejo de Rectores Vertebral revela además que el perfil del estudiante de carreras online es un adulto de 39,7 años que trabaja y tiene personas a su cargo. La investigación muestra que la modalidad virtual se consolida como una de las principales herramientas de inclusión para las mujeres, quienes representan el 55,7% de la matrícula online.

Patricia Schüller Gamboa
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Estudio: 88,4% de empleadores califica la educación técnico-profesional virtual como buena o excelente

Una profunda transformación en la percepción y el impacto de la Educación Superior Técnico Profesional (ESTP) online en Chile quedó en evidencia en el estudio “Caracterización de la Educación Superior Técnico Profesional en Modalidad Virtual y sus Estudiantes en Chile”.

Este estudio fue realizado por Vertebral, el Consejo de Rectores de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados. El hallazgo más contundente de la investigación revela que un contundente 88,4% de los empleadores califica la formación de estos profesionales como “buena o excelente”. Consolidando la valoración y pertinencia de los títulos obtenidos bajo esta modalidad en el mercado laboral actual.

El sondeo derriba mitos al señalar que el 81,7% de los empleadores declara no hacer diferencias salariales entre un titulado de modalidad virtual y uno de modalidad presencial.

El informe profundiza en las características de quienes eligen este camino formativo, conformando un perfil propio y distinto al de la presencialidad tradicional. Quienes optan por la modalidad virtual son, en promedio, adultos de 39,7 años, concentrándose el 67,9% en el tramo de los 35 a más de 45 años. Este grupo etáreo cuenta con una alta carga de responsabilidades: el 89,6% trabaja simultáneamente y el 58,3% tiene personas a su cargo, ya sean hijos o personas mayores.

“Este estudio confirma que la educación superior técnico -profesional funciona”

Juan Pablo Guzmán, presidente del Consejo de Rectores Vertebral, enfatiza que “este estudio confirma lo que vemos día a día en nuestras instituciones. Esto es que la educación superior técnico-profesional virtual funciona. Que casi el 90% de los empleadores la califique como buena o excelente demuestra que responde a una demanda concreta de profesionales adultos chilenos —muchos con familia— que necesitan formarse sin dejar sus trabajos”, sostuvo.

El también rector del IP-CFT Santo Tomás añade que la virtualidad en la educación superior “no es una modalidad secundaria, sino una herramienta estratégica de inclusión que descentraliza oportunidades y genera títulos reconocidos por el mercado laboral. El desafío ahora es consolidarla con apoyos pedagógicos adecuados a sus particularidades, financiamiento adecuado y estándares institucionales consistentes”.

Potente vehículo de inclusión

De acuerdo con el informe, la modalidad virtual muestra ser un potente vehículo de inclusión. 75,2% de estudiantes afirmaron ser los primeros en sus familias en acceder a la educación superior.

En relación con el género, el análisis muestra una predominancia femenina del 55,7%, donde la virtualidad opera como una opción que permite conciliar el desarrollo educativo con responsabilidades ineludibles de cuidado. Esto dado que el 67% de las mujeres declara tener personas a su cargo, frente a un 55% de los hombres.

El rector de Iplacex y coordinador de la Comisión de Educación a Distancia de Vertebral, Roberto Barriga, destaca que “estos resultados confirman que la educación virtual en el sector técnico-profesional ha dejado de ser una alternativa de emergencia para convertirse en un motor de movilidad social y productividad.

En Iplacex vemos a diario el esfuerzo de estudiantes que, a pesar de sus múltiples responsabilidades, se transforman en profesionales competentes que las empresas hoy reconocen y valoran sin distinciones”.

Otro de los resultados que arrojó el estudio tiene que ver con el avance de la modalidad virtual en la descentralización educativa en Chile. Las regiones del norte, especialmente Tarapacá y Antofagasta, junto con las regiones australes como Magallanes y Aysén, muestran una marcada preferencia por la búsqueda de alternativas educativas en línea. Un patrón que podría estar relacionado con factores como las grandes distancias hacia los principales centros urbanos.

Es importante consignar que el estudio de Vertebral subraya que la educación virtual en Chile es hoy un componente relevante del sistema educativo. Permitiendo que el acceso a la formación técnico-profesional de calidad esté disponible para quienes impulsan la economía desde sus puestos de trabajo y sus hogares.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton (Referencial)
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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