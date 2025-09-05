Estudio revela un desfase de las estaciones en distintos puntos del planeta: uno de ellos es Chile

Un estudio publicado en la revista Nature, basado en imágenes satelitales obtenidas durante las últimas dos décadas, reveló que las estaciones del año presentan desfases en distintas zonas del planeta.

Los investigadores analizaron la variación de la vegetación a lo largo de 20 años y detectaron un retraso de la primavera en latitudes y altitudes elevadas.

Drew Terasaki Hart, ecólogo y autor del paper, afirmó que este trabajo es “un retrato íntimo y sin precedentes de los ciclos estacionales de los ecosistemas”, en un artículo que escribió para The Conversation.

¿DÓNDE SE DESFASARON LAS ESTACIONES?

Las imágenes satelitales identificaron “puntos calientes” de asincronía estacional, es decir, “regiones donde el calendario de los ciclos estacionales puede estar fuera de sincronía entre lugares cercanos”, explica el especialista.

Se detectaron desfases en zonas mediterráneas y áridas de California (Estados Unidos), Chile, Sudáfrica, Australia y la cuenca del Mediterráneo.

“Los climas mediterráneos y sus tierras secas vecinas son focos de actividad estacional desincronizada. En otras palabras, son regiones en las que los ciclos estacionales de lugares cercanos pueden tener un calendario radicalmente distinto”, detalla Terasaki.

Fenómenos semejantes se presentan en montañas tropicales, como las de los Andes, África oriental y el sudeste asiático, donde la altitud y los microclimas generan calendarios distintos incluso en áreas próximas.

“Estos fenómenos aún no se conocen bien, pero pueden ser fundamentales para la distribución de las especies en estas regiones de biodiversidad excepcional”, agrega.

CONSECUENCIAS

Las estaciones marcan el ritmo de la vida de los seres vivos, incluidos los humanos. Su alteración impacta en cosechas, pesca, migraciones de aves, polinización o propagación de especies marinas.

En áreas con ciclos vegetales desincronizados, “la disponibilidad estacional de recursos también puede estarlo. Esto afectaría a los ciclos reproductivos estacionales de muchas especies, y las consecuencias ecológicas y evolutivas podrían ser profundas”, advierte Terasaki.

En agricultura, la asincronía provoca siembras y cosechas inestables, mayor incertidumbre climática y calendarios divergentes entre granjas cercanas.

Por ejemplo, en Colombia, “las plantaciones de café separadas por un día de viaje por las montañas pueden tener ciclos reproductivos tan desincronizados como si estuvieran a un hemisferio de distancia”, explica el investigador.

El fenómeno también ocurre en ambientes marinos. El fitoplancton, base de la cadena alimenticia del océano, presenta desfases de hasta 50 días entre áreas próximas, afectando la pesca, los ecosistemas y la capacidad del mar de absorber carbono.

Los expertos plantean la necesidad de crear áreas protegidas que contemplen distintos ritmos ecológicos y planificar la agricultura considerando estos cambios. Aunque en ciertos casos la variación aporta resiliencia frente a sequías o plagas, también puede aumentar la vulnerabilidad y tensionar los mercados.

“Comprender los patrones estacionales en el espacio y el tiempo no solo es importante para la biología evolutiva. También es fundamental para entender la ecología del movimiento animal, las consecuencias del cambio climático para las especies y los ecosistemas, e incluso la geografía de la agricultura y otras formas de actividad humana”, concluye Terasaki Hart.