“Estúpida” y “maleducado”: El tenso cruce que protagonizarán Marlen Olivari y Yoan Curtis en “Mundos Opuestos”

Momentos de tensión se vivirán este miércoles en el nuevo capítulo del reality de Canal 13, “Mundos Opuestos”, pues según el avance de dicho episodio, Marlen Olivari y Yoan Curtis protagonizarán un duro intercambio de palabras.

Previamente, la showoman había reaccionado molesta por un voto en contra que recibió del modelo francés en el proceso de nominación, y de acuerdo a las imágenes del adelanto, la relación entre ambos no mejorará.

Por un lado, ambos tendrán una primera discusión, luego de que Curtis se quejara con “Joche” Bibbo por la limpieza de la mesa del pasado. En ese instante, Marlen se sumó a la conversación encarando a Yoan, acusándolo de no ayudar en el aseo.

Luego, mientras Curtis y Alan Didier medían fuerzas en un “gallito” frente a sus compañeros, Olivari lanzó un singular dardo al modelo.

“Y eso que Alan no se pincha testosterona”, dijo la ex “Morandé con compañía”, provocando el enojo de su compañero.

“¿Qué dice la estúpida?”, respondió Yoan, acusándola a ella de haberse inyectado una sustancia.

En tanto, Marlen contestó de vuelta: “Maleducado e insolente. Ubícate, niñito. Yo nunca me he inyectado nada. No seas maleducado con las mujeres. Ubícate. Eres un insolente y prepotente”.

