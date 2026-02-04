Etcheberry lanza duras críticas contra el Presidente Boric y el PC y acusa que se le tendió una “trampa” para que saliera del SII

El exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, hizo una dura al Presidente Boric y al papel que jugó el Partido Comunista (PC) dentro del servicio que dirigió hasta mediados del año pasado, cuando salió del organismo después de que se revelara que adeudaba pagos en contribuciones.



Etcheberry dijo que se le tendió una “trampa” para que saliera del organismo, apuntando al Partido Comunista y a la excandidata presidencial Jeannette Jara.

Según consignó Radio Biobío, el Gobierno le pidió la renuncia tras conocerse —mediante una investigación periodística— que adeudaba cerca de 9 años de contribuciones por una vivienda ubicada en la Laguna de Aculeo, Paine. La que contaba con construcciones que, además, no estaban regularizadas.

Al abordar lo ocurrido con el podcast Somos Rentable, Etcheberry aseguró que “me tendieron una trampa”.

“Se pusieron de acuerdo los funcionarios, la candidata (Jeannette) Jara, la persona que yo había despedido en avaluaciones. Y en vez de actualizarme el catastro cómo yo había pedido múltiples veces, salieron a la tele a decir que yo no había pagado contribuciones. Por todos lados está la mano del Partido Comunista”, indicó, consignó el medio citado.

De esa forma, el empresario calificó su salida como una “encerrona”, con influencia directa del PC.

“Los funcionarios del SII son la mayoría del Partido Comunista”

“¿Por qué lo hicieron? Los funcionarios del SII son la mayoría del Partido Comunista. Jara fue muchos años de Impuestos Internos, dirigente de los funcionarios, ahora era candidata del Partido Comunista. La funcionaria que estaba a cargo de avaluaciones que yo finalmente le pedí el cargo, entiendo que también es de esa tendencia. Entonces, hay muchas coincidencias”, sostuvo.

“Ahora, ¿por qué el Partido Comunista me quería echar? ¿Por qué no le gustaba que yo peleara contra las mafias? No sé por qué no quería que los funcionarios salieran a fiscalizar. Si antes no salían. Estaban en la oficinas o en sus casas”, agregó.

Etcheberry también se refirió a la investigación que derivó en su salida y a la inacción del SII por sus deudas: “Ellos dicen ‘miren, no pagó las contribuciones por tanto tiempo’. Yo le había mandado ocho años antes toda la informacion de mis propiedades en Aculeo al servicio, y el servicio no hizo nada. Cuando llegué, pedí que me actualizaran, se les perdieron los papeles, y después viene esta denuncia“.

“Ahora, ahí no pague cinco, seis millones de pesos total, acumulado. Pero yo ese mismo año en impuesto a la renta pagué 180 millones de pesos de unas platas que tenía afuera (…) Y yo hablé con la periodista, le conté, yo le dije que le mostraba todo esto para atrás, pero no quiso”, profundizó.

“Porque la periodista también quería mostrar su punto y no quería mostrar el resto, porque se le aguaba. O sea, ella quería mostrar que el famoso sheriff no pagaba impuesto, y como que quisiera no pagar impuesto, cuando no es así”, remarcó.

“Sumando y restando fue un mal presidente”

Sobre el Mandatario, Etcheberry aseguró que “sumando y restando fue un mal presidente”, en conversación con el referido podcast.

“Fue un mal presidente; no estaba preparado, no tiene experiencia. Y yo creo que la ideología no corresponde a cómo hay que administrar un país”.