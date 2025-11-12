Evacúan a alumnos de 2 colegios de La Granja por fuga de gas licuado

Una fuga de gas licuado obligó a evacuar este miércoles a casi mil alumnos del colegio Los Pensamientos en La Granja.

Según informó Emol, se reportan al menos 80 intoxicados. También se reportan dos profesionales de la educación intoxicados.



Personal de SAMU atiende a algunos en el lugar, mientras los casos más graves fueron derivados a centros asistenciales. Bomberos detalló que los menores presentaron “sintomatología de mareos, dolor de garganta, vómitos, náuseas”, consignó el medio citado.



A causa de lo ocurrido se está evacuando el colegio Alma Mater, que es vecino de Los Pensamientos.

