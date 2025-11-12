Home Nacional "evacúan a alumnos de 2 colegios de la granja por fuga de gas licu..."

Evacúan a alumnos de 2 colegios de La Granja por fuga de gas licuado

Los colegios evacuados son Los Pensamientos y Alma Mater. Según informó Emol, se reportan al menos 80 intoxicados. También se reportan dos profesionales de la educación intoxicados.

Patricia Schüller Gamboa
Una fuga de gas licuado obligó a evacuar este miércoles a casi mil alumnos del colegio Los Pensamientos en La Granja.

Personal de SAMU atiende a algunos en el lugar, mientras los casos más graves fueron derivados a centros asistenciales. Bomberos detalló que los menores presentaron “sintomatología de mareos, dolor de garganta, vómitos, náuseas”, consignó el medio citado.

A causa de lo ocurrido se está evacuando el colegio Alma Mater, que es vecino de Los Pensamientos.

Source Texto: La Nación/Foto: Emol
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Patricia Schüller Gamboa
