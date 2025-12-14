Home Nacional "evacúan local de votación en valparaíso por aviso de bomba: autor..."

Evacúan local de votación en Valparaíso por aviso de bomba: autoridades van al lugar

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, se trasladó al lugar y señaló en un punto de prensa que cerca de 80 personas fueron desalojadas, realizando además un llamado a la “tranquilidad” de los votantes.

Eduardo Córdova
Evacúan local de votación en Valparaíso por aviso de bomba: autoridades van al lugar

Personal de Carabineros evacuó la mañana de este domingo el local de votación Escuela Básica Eleuterio Ramírez, en la comuna de Valparaíso, tras un aviso de bomba.

La policía uniformada retiró a las personas que se encontraban al interior del recinto y anunció que efectivos del GOPE concurrirán al establecimiento, ubicado en calle Diez. Hasta ahora, no se ha encontrado ningún artefacto, recogió Emol.

Desde el Servicio Electoral (Servel) informaron que “con respecto a lo ocurrido en Valparaíso, presidentes de mesas y delegado de local resguardaron en todo momento las urnas. La votación se retomará en cuanto las autoridades de seguridad pertinentes evalúen la situación”.

La general Patricia Vásquez también llegó al sitio del suceso, sumándose a las autoridades que supervisan el procedimiento de seguridad en el recinto educacional.

Las mesas de votación permanecerán abiertas entre las 8:00 y las 18:00 horas, siempre que no exista alguna persona con intención de votar haciendo fila, ya sea en el interior o en el exterior del local.

Source Texto: La Nación / Foto: Emol
