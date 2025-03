Evelyn Matthei: Si la ministra Jara “tuviera un mínimo de decencia, debería haber renunciado”

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se refirió este jueves al despliegue regional de la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, para dar a conocer la Reforma de Pensiones.

La exalcaldesa de Providencia aludió a la posible candidatura presidencial de la secretaria de Estado en representación del Partido Comunista y las críticas que ha recibido su despliegue por el país, como una forma del Gobierno para posicionarla.

Matthei sostuvo en ese sentido: “Si ella tuviera un mínimo de decencia, debería haber renunciado”, consignó Cooperativa.

Los dichos fueron respondidos por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien señaló que “no entiendo la inquietud o la premura, porque en el caso particular de la ministra (Jara), ella ha sido clara en que si su partido toma una decisión, ella está dispuesta a asumir ese desafío, pero esa decisión aún no se ha producido“.

Descartó que el Gobierno esté posicionando a la titular del Trabajo y señaló que “lo que veo es a la ministra Jara, como al ministro Mario Marcel, trabajando activamente por la implementación de la reforma que es muy positiva para el país, que es la Reforma de Pensiones”.