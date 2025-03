Ministra Jara y su despliegue en regiones por Reforma de Pensiones: “Es evidente que hay que informar”

La ministra de Trabajo, Jeannette Jara, se refirió a las críticas por el despliegue regional que inicia este jueves con el objeto de informar sobre la reforma de pensiones.

Jara tendrá en esta jornada una actividad en Concepción y este sábado en Copiapó que para algunos es considerada como una campaña presidencial soterrada.



La secretaria de Estado, en conversación con Radio Duna, descartó lo último. “A veces se circulan muchas cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Yo misma la otra vez acuerdo cuando hicimos con el ministro Marcel, este tren para informar de la pensión y todo lo demás, se dijo un montón de cosas. Al final la Contraloría dijo que era parte de las obligaciones nuestras, y después nadie ofrece ninguna disculpa de nada, es una cosa bien particular”, recogió Emol.



“Es evidente que hay que informar”, indicó, aludiendo a los pasos que vienen sobre la ley. “Es parte de nuestras obligaciones”.



Respecto a las críticas de la UDI que apuntan que el despliegue es una campaña presidencial encubierta, la ministra sostuvo que “la otra vez dijeron que no querían votar la reforma previsional porque estaban seguros que yo me iba de candidata al Parlamento, después en enero no la querían votar porque estaban seguros que yo me iba de vocera subrogante, y así se ha pasado este tiempo”. “Yo estoy preocupada de trabajar, que creo que es para lo que el Presidente me nombró y es parte de las tareas que tengo que cumplir”.



Requerida acerca de si el debate de elecciones la desconcentra, la ministra comentó que “no mucho la verdad, porque en general uno vive como en varios estímulos del mundo de la política. Lo que más me preocupa es que lo desconcentra ellos, porque en vez de dedicarse a legislar y a realizar las labores congresistas, hay cierta obsesión en levantar fantasmas donde no existen”. “Yo no sé muy bien, o sea, si informamos hay molestia y si no informamos también hay molestia. Entonces yo pediría un poquito más de coherencia en la crítica”, ahondó.



Requerida por si es que le hubiese gustado que la definición presidencial del Partido Comunista se hubiera resuelto antes, Jara explicó que en la colectividad, “antes de cualquier discusión sobre nombre están las ideas. Entonces esto tiene su propio tiempo, están dentro de los plazos, los demás partidos están en el mismo proceso. Entonces no veo dificultad en aquello”. Apuntando a la oposición, la ministra acusó que “algunos pretendían que no fuera el acto de pensiones, porque también lo interpretan como campaña, entonces se pasan de largo. Yo creo que hay que tener cierta templanza en estos temas, lo que a mí no me distrae en absoluto de las tareas en las que estoy, creo que más lo distrae a ellos (…) No me imagino que los parlamentarios de la derecha, su tarea sea estar hablando de mí ¿No? Me imagino que están legislando, sacando proyectos adelante, buscando mejores las vías de las personas”.