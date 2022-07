Exalcalde de San Ramón sale de la cárcel: ahora queda bajo arresto domiciliario

La tarde de este jueves salió de la cárcel Santiago 1 el exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, a tan solo horas de que la Corte de Apelaciones de San Miguel determinara revertir la medida cautelar de prisión preventiva que se encontraba cumpliendo desde junio pasado.



La Quinta Sala del tribunal de alzada decretó en contra del ex jefe comunal arresto domiciliario total y arraigo nacional.



La defensa de Aguilera había presentado una apelación para revertir la prisión preventiva en su contra. El escrito entregado por el abogado Mario Vargas argumentaba que los delitos por los que está siendo investigado la exautoridad comunal no tendrían pena de cárcel y, tras un acuerdo con la Fiscalía para un juicio abreviado, tampoco una pena punitiva.



La apelación afirmaba que “han variado considerablemente las circunstancias desde que se decretó la prisión preventiva del señor Aguilera, toda vez que hoy en día no estamos hablando de una pena de crimen a imponerle en el futuro”.



“Considerando además que en el evento que se decretase a su respecto una pena privativa de libertad (siendo su cumplimiento o no de manera efectiva) de todos modos quedarían subsistentes solamente delitos que no tienen asignada una pena privativa de libertad”, agregaba el texto.



Aguilera está siendo investigado por más de $263 millones de enriquecimiento ilícito y $17 millones en cohecho y lavado de activos entre 2013 a 2017, delitos ocurridos durante su administración municipal.