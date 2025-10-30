Exconcejal Neme denunció por agresión a Harold Mayne-Nicholls: candidato reconoció que “no fue la forma adecuada de reaccionar”

El candidato presidencial, Harold Mayne-Nicholls, se vio envuelto en una polémica tras ser denunciado por Antonio Neme, exconcejal de Maipú y padre del periodista José Antonio Neme, quien aseguró haber sido agredido por el expresidente de la ANFP el pasado martes en el Country Club de La Reina.

Según el relato de Antonio Neme, el altercado se produjo luego de que él comenzara a insultar al aspirante a La Moneda, por disputas que se remontarían a casi tres décadas.

“Reconozco que lo insulté, pero luego me voy a mi automóvil y él se mete por la ventana y me agredió con combos. Por eso fui a una unidad policial”, relató el exedil.

De acuerdo con lo informado por Emol, la denuncia fue interpuesta en la 37° Comisaría de Vitacura bajo el cargo de “lesiones leves”, y posteriormente Neme acudió a un Cesfam para constatar sus heridas.

“Me golpeó fuerte, me pegó en el rostro y quedé con heridas en el labio. Yo sí me defendí también”, afirmó.

Harold Mayne-Nicholls reconoció agresión física a exconcejal: “Mis disculpas a la ciudadanía”

Por su parte, Harold Mayne-Nicholls, quien continúa su campaña presidencial en la Región del Biobío, admitió haber tenido una confrontación con Neme, explicando que el conflicto entre ambos se arrastra desde hace años.

“Desde 1998 esta persona me persigue y acosa realizando publicaciones en mi contra. En este período de campaña ha hecho lo mismo en redes sociales”, señaló el exdirigente deportivo.

Respecto al hecho ocurrido el martes, detalló: “Escuché a una persona gritarme insultos. No me di cuenta de quién era. Al acercarme supe que era esta misma persona, quien me golpeó de puño en el rostro y también con la puerta del automóvil que conducía. Yo me defendí, y es en ese instante se produjo un forcejeo”.

El ex presidente de la ANFP insistió en que actuó en defensa propia, agregando: “Desde 1998 esta persona me persigue y provoca porque lo denuncié por estar cometiendo un delito. Yo solamente me defendí de su intento de golpearme”.

No obstante, reconoció que su reacción no fue la adecuada, sobre todo considerando el proceso electoral en curso: “De todas formas, entiendo que no es la forma adecuada de reaccionar de un candidato presidencial y por esta razón extiendo mis disculpas a la ciudadanía”, concluyó.