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Exdirectora del Serviu del Biobío tras remoción: “Todos los esfuerzos se han desplegado”

Según informó 24Horas, María Luz Gajardo, que ejercía el cargo desde 2023, respaldó este viernes la labor del organismo, aseverando que “todos los esfuerzos que se puedan desplegar se han desplegado”. Negó la existencia de atrasos o falta de firmas en el proceso de reconstrucción.

Patricia Schüller Gamboa
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Exdirectora del Serviu del Biobío tras remoción: “Todos los esfuerzos se han desplegado”

La abogada María Luz Gajardo se convirtió este jueves en una de las primeras remociones de la nueva administración de José Antonio Kast. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, le solicitó la renuncia no voluntaria a la ahora exdirectora del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) del Biobío.

Según explicó Poduje, esta ocurrió debido al bajo desempeño de la funcionaria en los trabajos de reconstrucción por los incendios en la región. Vale mencionar que la directora ejercía el cargo desde 2023.

“Lamentablemente, las cosas no anduvieron a la velocidad esperada, y hemos querido dar una señal de que nuestros funcionarios tienen que estar, sobre todo las jefaturas, acorde con la magnitud del desafío”, manifestó el secretario de Estado.

“Todos los esfuerzos que se puedan desplegar se han desplegado”

Según informó 24Horas, Gajardo, que ejercía el cargo desde 2023, respaldó este viernes la labor del organismo, aseverando que “todos los esfuerzos que se puedan desplegar se han desplegado”.

La extitular del Serviu en Biobío negó la existencia de atrasos o falta de firmas en el proceso de reconstrucción.

“Nosotros desde el Servicio de Vivienda y Urbanización, creemos muy sinceramente que hemos hecho todos los trámites y todo aquello que nos corresponde para el proceso de reconstrucción hoy y el plan de emergencia habitacional estuviesen en tiempos y formas correctas”, señaló. 

Asimismo, agregó que “todos los esfuerzos que se pueden desplegar se han desplegado, continúan desplegados”.

No olvidemos que nosotros tenemos un plan de emergencia habitacional que cumplimos en diciembre del año 2024 y llegamos a construir en la región más de 26 mil viviendas, es decir, el 10% del plan de emergencia habitacional se entregó en la región del Biobío”, detalló.

No obstante, aseveró que la solicitud de renuncia no le sorprende: “Quien ejerce un cargo de Alta Dirección Pública del primer nivel jerárquico sabe que esto puede suceder. No me sorprende, está dentro de las posibilidades y de las facultades legales”, consignó 24Horas.

En este sentido, afirmó que no cree que corresponda para este caso presentar alguna demanda laboral.

Ministro Poduje solicita la “renuncia no voluntaria” de la directora del Serviu del Biobío
Source Texto: La Nación/Foto: Prensa Austral
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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