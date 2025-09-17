Exjuez es víctima de violento “turbazo” en La Pintana: “Los bandidos se pasean por los tribunales”

El ex juez Claudio Pavez, ex integrante de la Corte de Apelaciones de San Miguel, sufrió un violento turbazo en su vivienda de La Pintana, mientras se encontraba junto a su familia. El hijo del matrimonio, de 58 años, fue golpeado con un barrote de fierro por los asaltantes. El hecho ocurrió cerca de las 23:00 horas del martes en una casa ubicada en calle Los Nogales.

El capitán Javier Peralta, oficial de ronda de la Prefectura Sur, señaló en un punto de prensa que entre “cuatro a seis sujetos irrumpen este inmueble y hacen ingreso. Agreden al hijo del matrimonio y sustraen diversas especies de valor, todo avaluado en $5.600.000”.

El exmagistrado relató que se “levantó de la cama y entró un hombre con una pistola”. Luego agregó que “me puso la pistola en la cara y entró otro con un fierro, amenazándome con pegarme en la cabeza si no le decía dónde tenía el dinero”.

El exministro describió a los delincuentes como “todos muy jóvenes, armados con pistolas, violentos, excepto uno que aparentaba ser el hombre bueno y me decía: ‘Dígame a mí dónde tiene el dinero, yo evito que le hagan daño'”.

El relato continuó indicando que “fueron a la pieza de mi señora, se levantó a ver qué es lo que pasaba y el hombre también con una pistola la amenazó y le dio un empujón y la botó al suelo”.

Respecto al impacto del hecho, Pavez afirmó que “los bienes son recuperables, claro que son recuperables, pero cuesta. Los televisores, los celulares, todo (…), que no es lo importante. Lo importante es la violación de la seguridad de los ciudadanos en Chile. Yo (fui) juez, fui ministro, nunca aflojé, nunca agaché el moño, pero a día de hoy los bandidos se pasean por los tribunales”.

El capitán Peralta detalló que “al hijo del matrimonio lo agreden con un barrote de fierro, ocasionándole lesiones en el cuerpo y en el rostro”. La esposa del exmagistrado, de 81 años, quedó en estado de shock tras lo sucedido.

Los delincuentes portaban armas de fuego durante el atraco.

Este hecho se suma a otros turbazos registrados en Santiago en los últimos días. La semana pasada, una concejala de La Pintana también fue víctima de este delito, mientras que en Lampa un asalto de este tipo terminó con un hombre de 35 años asesinado.