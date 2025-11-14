Home Nacional "exjugador manuel neira sufre robo de su vehículo en local de comi..."

Exjugador Manuel Neira sufre robo de su vehículo en local de comida en Colina: lo amenazaron con armas

Un violento robo sufrió anoche el ex futbolista Manuel Alejandro Neira, quien fue intimidado por cuatro sujetos mientras se encontraba en un local McDonald’s de Chamisero, en la comuna de Colina.

De acuerdo con la información policial, el ex Colo Colo estaba esperando a su hijo de 16 años, quien había ingresado al establecimiento, cuando fue amenazado con armas de fuego. Los delincuentes lo obligaron a bajarse de su Mercedes Benz, para luego huir tanto en ese vehículo como en el automóvil en que se movilizaban, recogió Emol.

Personal de Carabineros logró ubicar a los sujetos en la intersección de Los Damascos con Pedro Aguirre Cerda, en Huechuraba, iniciándose un seguimiento.

Durante la huida, los individuos abandonaron el vehículo de la víctima y continuaron escapando a pie. No se registraron detenidos ni lesionados.

La Fiscalía de Primeras Diligencias Centro Norte recibió la denuncia e instruyó que un equipo especializado de Carabineros realizara las labores investigativas correspondientes.

Source Texto: La Nación / Foto: X
