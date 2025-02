Expresidente de Metro: “El Ministerio de Transportes no ha hecho la pega”

El expresidente de Metro de Santiago y experto en transporte, Louis de Grange, fue bastante crítico con el ministerio al analizar temas claves como el alza en los pasajes, la alta tasa de evasión y la distribución de los recursos.



“No es que el panel de expertos haya tomado la decisión (de subir al pasaje) sino que su labor es básicamente cuadrar la caja, analizando ingresos y costos. Lo lamentable, es que estos 20 pesos, como todas las alzas en la historia de Gran Santiago, pero particularmente en el último tiempo, en que la evasión es de 40%, recaen en los que sí pagan el pasaje”, aseguró De Grange en entrevista con Radio Agricultura.



“El Ministerio de Transportes no ha hecho la pega en relación con las ineficiencias de la industria. Hay una excesiva flota de buses. Tú lo puedes ver en cualquier época del año, en cualquier hora, en muchos lugares de Santiago, buses circulando semivacíos. No se ha hecho un esfuerzo mínimo para eficientar la oferta de máquinas, eso hace que todos los años el subsidio siga creciendo y los costos del sistema también”, indicó.



De Grange, enfatizó que “en relación con la evasión tarifaria, la campaña ha sido bastante modesta. Muchas de las actuales autoridades de gobierno usaron la evasión como insignia política”. A su juicio, esto genera un conflicto que impide abordar el problema con la fuerza necesaria.



Sobre la situación del Metro de Santiago, se refirió a los cierres de accesos en estaciones como Cal y Canto y Santa Ana: “Yo conozco a los equipos técnicos de Metro, son profesionales de excelencia. Por lo tanto, para que hayan tomado esta decisión es porque realmente no les quedó otra salida. Los recursos que recibe hoy Metro son bajos, lo que afecta su capacidad de operación y seguridad”.



Finalmente, cuestionó la distribución de los fondos del sistema de transporte, indicando que “de los recursos totales de la Red, solo un 25% va para Metro y un 65%, es decir, más del doble, va para los buses”.