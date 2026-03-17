Expresidente Frei respalda medidas de Kast en la frontera

El expresidente, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, realizó un diagnóstico sobre el país y planteó que Chile vive una etapa compleja tras más de una década de bajo dinamismo económico.



En conversación con Radio Pauta, el exmandatario sostuvo que “cuando un país durante diez años crece a menos del 2% quiere decir que es un país que está detenido y cuando uno está detenido va para abajo no va para arriba”.



Frei afirmó que “es un momento negativo pero lo podemos hacer porque ya lo demostramos (…) durante 25 años el país creció a tasas del 6, del 7 y del 8”.



En esta línea, mencionó que los “grandes problemas” del país son en materia de seguridad, inversión y la existencia de una crisis política.



“Tenemos tres grandes problemas: la seguridad (…). La gente no puede vivir (…). La seguridad es un tema brutal en Chile, la gente lo percibe y nosotros tenemos que realmente cambiar en eso, si no el país se va a destruir”, advirtió.



Frei aseveró que otro de los problemas es “es el estancamiento, la inversión paralizada”.

Junto con ello, apuntó a una “crisis política. Si no hay capacidad de entenderse, de hacer negociaciones, ¿a dónde vamos a ir a parar? Tenemos veinte y tantos partidos”.

Valoró las medidas que se están impulsando



Se refirió también a la situación migratoria y valoró las medidas que se están impulsando desde el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.



“Cualquier medida para proteger nuestras fronteras con las Fuerzas Armadas me parece positiva. No podemos seguir aceptando que aquí entren en forma indiscriminada miles de personas al país si no entran por las líneas legales”, indicó.



En cuanto al llamado “gobierno de emergencia”, el exmandatario recalcó que “estamos en condiciones de dar un paso hacia adelante y no quedarnos en las cosas que han pasado en el último tiempo”.



Planteó que el giro político que vive Chile forma parte de un fenómeno más amplio en América Latina. “En los últimos años en América Latina ha ido pasando lo mismo. La gente se cansó de los gobiernos populistas (…) está cambiando en todos los países: Argentina, Bolivia, Chile y ahora viene Perú, Colombia”, señaló.



“Es el fracaso de gobiernos de izquierda que no han resuelto el problema de los ciudadanos”, añadió.