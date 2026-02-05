Exprimera dama, Marta Larraechea, es internada de urgencia en Hospital de San Antonio

Una complicación médica obligó este miércoles la hospitalización de la exprimera dama, Marta Larraechea, en la Región de Valparaíso.



La esposa del expresidente, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se encontraba de vacaciones junto a su familia en la comuna de Santo Domingo, donde habría sufrido la picadura de una abeja que derivó en un shock anafiláctico, de acuerdo con antecedentes conocidos en las últimas horas.



Tras el episodio, fue atendida inicialmente en un centro de salud de la zona y posteriormente trasladada al Hospital Claudio Vicuña, debido a la gravedad de su condición.



Actualmente, Larraechea permanece en el recinto asistencial acompañada por el exmandatario y su familia, mientras se evalúa un eventual traslado a Santiago para continuar su atención en una clínica de la capital.