Exprimera dama, Marta Larraechea, fue trasladada en helicóptero anoche a Santiago por complicaciones en su salud

Según consignó Emol, el helicóptero de Carabineros aterrizó pasadas las 23:30 horas en la cancha del Estadio Manquehue, cercana a la Clínica Alemana. La esposa del expresidente, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se encontraba junto a su familia de vacaciones en su casa en la comuna de Santo Domingo, cuando debió acudir al Cesfam local tras sufrir un shock anafiláctico producido por una picadura de abeja.

Patricia Schüller Gamboa
La exprimera dama, Marta Larraechea, fue trasladada la noche de este miércoles en helicóptero desde San Antonio a la comuna de Vitacura, Región Metropolitana, luego de complicaciones de salud.

Según consignó Emol, el helicóptero de Carabineros aterrizó pasadas las 23:30 horas en la cancha del Estadio Manquehue, cercana a la Clínica Alemana.

La esposa del expresidente, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se encontraba junto a su familia de vacaciones en su casa en la comuna de Santo Domingo, cuando debió acudir al Cesfam local tras sufrir un shock anafiláctico producido por una picadura de abeja.

Debido la gravedad de la situación, la exprimera dama fue trasladada de urgencia al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, donde recibió la atención médica correspondiente que permitió estabilizarla, siendo posteriormente trasladada a Santiago.

