Extraditado desde Colombia: llega a Chile acusado de triple homicidio en Pedro Aguirre Cerda

Eduardo Córdova
Luis Alberto Herrera Pájaro, investigado por un triple homicidio ocurrido en Pedro Aguirre Cerda, llegó a Chile tras ser extraditado desde Colombia.

El individuo, de nacionalidad venezolana y 29 años, había sido detenido a fines de abril de 2024 en el centro de Bucaramanga, Colombia.

El OS-9 de Carabineros indaga su participación en un triple homicidio en la población La Victoria, donde murieron dos hombres colombianos y una niña de 13 años, hecho registrado en diciembre de 2023.

Según los antecedentes, el crimen se produjo durante un enfrentamiento entre bandas rivales, mientras un grupo grababa un video clip en la vía pública y fue atacado por otros sujetos que abrieron fuego.

Llega a Chile acusado de triple homicidio

Tras el ataque, el imputado habría huido del país utilizando un paso irregular, siendo posteriormente ubicado en territorio colombiano.

Su extradición fue posible gracias a un trabajo conjunto entre la Fiscalía ECOH, Carabineros y la Policía Nacional de Colombia.

Herrera Pájaro arribó al Aeropuerto Arturo Merino Benítez en un vuelo comercial y será procesado por su presunta implicancia en el triple homicidio.

Source Texto: La Nación / Foto: X
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

