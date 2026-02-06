Familia Piñera conmemoró los dos años de la muerte del expresidente con misa en Lago Ranco

Con diversas ceremonias religiosas a lo largo del país se está conmemorando este viernes los dos años de la muerte del expresidente, Sebastián Piñera, en el Lago Ranco mientras piloteaba su helicóptero.

La familia y cercanos del exmandatario participaron en una misa precisamente en el Lago Ranco para rememorar al exjefe de Estado.

La viuda de Piñera, Cecillia Morel, dirigió algunas palabras. “Es muy emotivo estar aquí, porque, como les digo, es mi primera vez.Ver la lancha donde lo sacan, ver el lugar donde reposó su cuerpo, ver cómo uno hace el escenario donde él estuvo en sus últimas horas antes de partir”, remarcó, consignó 24Horas.

Acá las postales de la conmemoración