Familiares de pescadores desaparecidos frente a Coronel sospechan de un choque

Familiares y cercanos de los siete pescadores cuya embarcación naufragó frente a las costas de Coronel, se reunieron con la Armada que informó que la búsqueda se centra al noroeste de la isla Santa María debido a las corrientes.



Según informó Radio Biobío, la presidenta de la Asociación Gremial de Bacaladeros del Maule, Claudia Urrutia, el naufragio fue causado por una colisión, no por factores naturales.



El barco cumplía con los protocolos de seguridad, incluyendo un sistema de monitoreo que dejó de transmitir la madrugada del domingo.



Se sospecha que un barco chocó contra Bruma, nombre de la embarcación, y no reportó el accidente. La lancha fue encontrada semihundida, pero la balsa de emergencia, con capacidad para diez personas y autonomía de 30 días, no estaba en el lugar.



En tanto, Juan Medel, padre del patrón de la embarcación y abuelo de uno de los pescadores, sostuvo que la esta fue impactada por un barco que no dio aviso del accidente.



Este hecho, según Medel, ocurrió a unas 10 millas de la costa y coincide con el momento en que el sistema de monitoreo dejó de transmitir. Las familias de los tripulantes exigen recursos adicionales para optimizar la búsqueda en el área.



Por su parte, la Armada mantiene la búsqueda activa con apoyo de aeronaves civiles y barcos pesqueros.



El capitán de corbeta, Osvaldo Cuadra, declaró que los esfuerzos seguirán enfocados en localizar la balsa y los tripulantes desaparecidos, además de realizar peritajes en los restos de la embarcación encontrados en el sector.