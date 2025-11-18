Home Nacional "femicidio en santiago: mujer es asesinada con arma blanca y su pa..."

Femicidio en Santiago: mujer es asesinada con arma blanca y su pareja se encuentra en riesgo vital

Vecinos escucharon pedidos de auxilio desde una habitación donde pernoctaba una pareja, por lo que notificaron la situación a Carabineros, que se trasladó al lugar.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

Carabineros investiga un femicidio registrado la madrugada de este lunes en la comuna de Santiago. El acusado por el crimen está en riesgo vital.

Se trató de un episodio de violencia intrafamiliar ocurrió durante la madrugada de este martes en calle Victoria, a la altura del 1.400, recogió Radio Biobío.

En ese lugar, vecinos escucharon pedidos de auxilio desde una habitación donde pernoctaba una pareja, por lo que notificaron la situación a Carabineros, que se trasladó al lugar.

Sin embargo, al llegar al domicilio, no encontraron a personas lesionadas, según señaló el fiscal Centro Norte, Felipe Olivari. Esto se debió a que los hijos trasladaron al matrimonio hasta el Hospital San Borja Arriarán.

El persecutor señaló que los hijos se entrevistaron con personal policial y “les cuentan que habían encontrado a su madre fallecida por heridas cortopunzantes… y a su padre herido gravemente, también por una herida cortopunzante en el pecho”.

Actualmente, el hombre se encuentra en riesgo vital en el mencionado centro asistencial. Él tiene 65 años y es de nacionalidad colombiana y con su situación migratoria regularizada, al igual que su esposa de 54. Ambos tenían un local de comida de su país que operaba en el mismo lugar de los hechos.

Hallan notas donde el padre pide perdón

Olivari añadió que, por el momento, la hipótesis más plausible de cómo ocurrieron los hechos es que “sería un posible femicidio consumado y posteriormente un intento de suicidio por parte del victimario, del imputado”.

Además, confirmó que se encontraron notas en un cuaderno que dan indicios de que todo fue un femicidio. En los textos, “al parecer el imputado le estaría pidiendo perdón a sus hijos. Tenemos que verificar si fueron escritas por él”.

Junto con ello, también “habría efectuado un llamado el padre, pidiéndoles perdón por lo que iba a hacer”.

La Fiscalía Centro Norte dispuso que el caso sea investigado por el OS9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Hallan cuerpo de mujer calcinado en San Antonio: tiene...

El cadáver fue encontrado en el sector Camino Viejo, frente a la toma Los Boldos, en el límite entre San Antonio y Cartagena. Una persona que transitaba por el sitio eriazo alertó a la policía tras encontrarse con la víctima.

Leer mas
Nacional
Nuevo atentado incendiario en La Araucanía, el segundo...

El ataque ocurrió alrededor de las 6 horas en el kilómetro 22 de la ruta que une Angol con Collipulli, donde desconocidos armados que se movilizaban en dos camionetas interceptaron un camión. Luego, los sujetos amenazaron al conductor y procedieron a incendiar el vehículo de carga junto con una de las camionetas, que resultó ser robada. Finalmente se dieron a la fuga.

Leer mas
Nacional
Panel Ciudadano y 1° sondeo post elecciones: Kast obti...

La encuesta fue realizada entre las 21:30 del domingo y el mediodía de este lunes, con el objetivo de medir las preferencias de cara a la segunda vuelta del 14 de diciembre.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
17
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/