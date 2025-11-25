Home Triunfo "fin de ciclo: marco antonio figueroa deja de ser el técnico de la..."

Fin de ciclo: Marco Antonio Figueroa deja de ser el técnico de la selección de Nicaragua

La prensa local confirmó que la Federación de Fútbol de Nicaragua no renovará el contrato del “Fantasma”, después de no clasificar al Mundial del 2026.

Leonardo Medina
Luego de no lograr clasificar al Mundial del 2026, la selección de Nicaragua habría tomado una drástica decisión con el técnico chileno, Marco Antonio Figueroa. 

Source Texto: La Nación/Foto: X
