Fiscal general de Venezuela tacha a Bukele de “violador serial de DDHH”

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, arremetió de nuevo contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por el encarcelamiento de ciudadanos venezolanos deportados desde Estados Unidos y lo calificó de “violador serial de derechos humanos”.



“Bukele es un violador serial de derechos humanos en el planeta Tierra, es en este momento la representación más clara de ello”, afirmó este lunes en rueda de prensa en la que destacó que han solicitado por vías oficiales a través de la Fiscalía General de El Salvador que “tengan un mínimo de vergüenza. Uno es fiscal, uno es juez. Es para administrar justicia, para dar la cara”, indicó.



Saab se refirió también a la propuesta de Bukele, quien este fin de semana planteó liberar a los presos venezolanos a cambio de los presos encerrados en Venezuela por motivos políticos. “No podemos comparar, vuelvo y repito, el caso de las personas detenidas en Venezuela por intentar magnicidio, ejecutar asesinatos seriales, intentar el asesinato contra el ciudadano presidente de la república, Nicolás Maduro, volar cuarteles, secuestrar personas para fomentar el caos en este país y buscar implosionar la convivencia pacífica”, argumentó.



Así, prometió que “el Ministerio Público no va a cesar un segundo, un minuto, al igual que los Poderes Públicos del Estado venezolano (…) hasta lograr la liberación inmediata de nuestros inocentes compatriotas”.



El fiscal general venezolano criticó que se trata de “una acción sin precedentes en la historia moderna de la humanidad (…). Él ya ha confirmado que él sí tiene secuestrados en calidad de desaparecidos forzados a más de 250 venezolanos, que no cometieron delitos en El Salvador y que no han tenido posibilidad ante esta fecha de tener abogados, de estar presentados ante un tribunal”.



Por otra parte, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, tildó de “payaso, imbécil” a Bukele durante una rueda de prensa desde Caracas.



Rodríguez se ha referido también a la propuesta de Bukele de liberar a los venezolanos a cambio de la libertad de presos políticos en Venezuela. “Los dueños del circo agarraron a uno de sus payasos, eligieron, payaso, administrador del campo de concentración, encárgate de hacer esa propuesta”, apuntó antes de exigir la publicación de un listado oficial de los venezolanos “secuestrados”.



“¿Cuáles son los delitos que se les imputan? ¿Cuáles son sus abogados defensores? ¿Quiénes son los fiscales que los acusan? ¿Y en qué tribunal del Salvador están sus correspondientes casos? Son preguntas elementales, pues nada de eso está pasando”, explicó.