Fiscal Luis Toledo: “No es un buen momento para la seguridad pública”

El director de la Unidad de tráfico de drogas del Ministerio Público, Luis Toledo, se refirió a los diversos hechos de violencia que han ocurrido en los últimos meses en el país y remarcó que “no es un buen momento para la seguridad pública”.



En declaraciones a Radio Universo, el persecutor señaló que si bien no se adhiere a los dichos del subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, “efectivamente no es un buen momento para la seguridad pública; aún hay un aumento evidente en la violencia, asociado en los delitos y uso de armas asociados al narcotráfico, en el uso de técnicas más complejas por el crimen organizado y la presencia de organizaciones criminales con vínculos extranjeros”.



Vergara dijo este jueves a Emol que se trataba del “peor momento para la seguridad que ha vivido el país desde el retorno a la democracia”, pues “hay un delito que no solamente habla de la realidad y el nivel de violencia social que tenemos en el país, sino que además es el delito que no tiene reparación, que son los homicidios”.



“Lo que están sufriendo las personas en las poblaciones, es que es un momento muy difícil, muy duro, desde el punto de vista de la seguridad pública. Ahora, si es el peor o no momento, yo no sé cuáles son los datos ni el periodo que están señalando”, comentó el fiscal Toledo al respecto.



Además, Toledo aseveró que “existen instaladas organizaciones criminales extranjeras en Chile, con brazos operativos en el país y con vínculos internacionales directos, y eso está operando por lo menos hace tres años”. A la hora de ejemplificar, indicó que “en San Bernardo, en Puente alto estamos incautando ese tipo de armas; lo que era armamento hechiza que veíamos en Chile ya no existen”.



A la hora de apuntar a las fuentes de ingreso, mencionó a las “fuerzas armadas internas”: “Estoy hablando de fuerzas policiales, Gendarmería. Lo ha dicho el propio comandante en Jefe del Ejército hace un año atrás, de la posibilidad de que incluso se estén desviando armas para organizaciones criminales. Todo eso habla de vínculos con corrupción y que potencia de armas del crimen organizado”.