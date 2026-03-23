Fiscal nacional se reunirá con ministro Quiroz por ajuste del 3%

El fiscal nacional, Ángel Valencia, confirmó que esta semana sostendrá una reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para abordar el instructivo que ordena un recorte del 3% en los recursos de distintos ministerios y servicios públicos, entre ellos la Fiscalía.



Valencia explicó en un punto de prensa que la comunicación enviada por Hacienda fue dirigida de manera general a varias reparticiones del Estado. “Si bien recibimos por parte del Ministerio de Hacienda una comunicación que había sido dirigida a distintos ministerios y servicios públicos, tenemos una reunión esta semana con él para los efectos de poder esclarecer la situación del Ministerio Público”, señaló.



Enfatizó que el presupuesto de la institución no puede ser modificado de manera discrecional. “Nosotros entendemos que nuestro presupuesto se encuentra regulado por ley”, subrayó.



Según Valencia, la medida anunciada por el Ejecutivo no está contemplada en la Ley de Presupuesto.



“Entiendo que la medida que está tomando el Ejecutivo es una medida que no se encuentra dentro de la Ley de Presupuesto, sino que es una resolución propia”.

“Tenemos una reunión este miércoles con el ministro de Hacienda”

“Pero tenemos una reunión este miércoles con el ministro de Hacienda para entender si esto afecta o no afecta a la Fiscalía y sentarnos a conversar”, explicó.



Finalmente, el fiscal nacional recalcó la importancia de contar con los medios necesarios para cumplir con la labor de persecución penal.



“Yo creo que el Estado entiende, y en esto yo creo que el propio Presidente de la República entiende, que necesitamos medios para poder seguir en esa pelea constante (contra la delincuencia)”, afirmó.

Formalizar petición para entrevista a Maduro



Consultado por un eventual interrogatorio a Nicolás Maduro, preso en Estados Unidos, el fiscal Valencia confirmó que en los próximos días se solicitará formalmente la diligencia en el marco de la investigación por el homicidio del teniente Ronald Ojeda.



“Tal como lo hemos manifestado, en los próximos días vamos a formalizar esa petición”, señaló, precisando que la fiscal general de Estados Unidos ya adelantó que revisará la solicitud junto con otras diligencias.



Valencia aclaró que esta entrevista es solo una parte de las acciones que lidera el fiscal Barros. “La entrevista de Maduro es una diligencia más… aunque yo entiendo la relevancia o el interés político que puede ocasionar, quizá no es necesariamente la de mayor interés”, explicó.



El fiscal destacó que existen otras gestiones que podrían aportar información más concreta, como el acceso a dispositivos electrónicos y movimientos de cuentas bancarias.



“Si le transmitimos al Departamento de Justicia nuestro interés en poder también acceder y cooperar con otras diligencias… que sí pueden entregar información más útil”, detalló.

Salida jefa de Inteligencia de la PDI

El fiscal nacional también fue consultado por la salida de la jefa de Inteligencia de la PDI, prefecta general Consuelo Peña, tras la solicitud de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner.



El persecutor recalcó la autonomía del Ministerio Público y evitó pronunciarse sobre la decisión ministerial.



“Nosotros, como Ministerio Público, somos un organismo constitucionalmente autónomo, no corresponde que emitamos opiniones o comentarios respecto de decisiones que haya tomado actualmente en ejercicio su cargo y de sus funciones la ministra de Seguridad, aunque haya sido ex fiscal regional con anterioridad”, señaló.



El fiscal nacional destacó, en cambio, la buena relación institucional con la policía civil. “No corresponde que nosotros como Ministerio Público emitamos opiniones sobre el particular”.



“Solo insistir en que hoy en día el vínculo de trabajo institucional que tenemos con la Policía de Investigaciones goza de muy buena salud”, afirmó.