Fiscal y prisión preventiva de Manuel Guerra: “Estamos conformes con el hecho de que se haya ratificado la investigación”

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, destacó la formalización y prisión preventiva decretada contra el exfiscal regional Oriente, Manuel Guerra.

Según señaló, el principal valor de la resolución judicial no está solo en la medida cautelar, sino en la validación del trabajo investigativo que ha encabezado el Ministerio Público en esta causa.



“Estamos conformes con los resultados, y más que con la prisión preventiva, con el hecho de que se haya ratificado la investigación”, señaló Carrera en Radio ADN.



Aunque en un inicio la Fiscalía había solicitado la medida cautelar de arresto domiciliario total para Guerra, cambió su solicitud por la de prisión preventiva.



Según explicó Carrera, “nosotros estábamos dispuestos efectivamente a tomar esa segunda opción, ese segundo camino, en la medida que se cumplieran ciertos requisitos, que, por una parte, y esto es lo principal, la defensa no cuestionara los antecedentes de la investigación”.

“La Fiscalía estaba dispuesta a una medida cautelar de menor intensidad”

“La defensa, por otros temas anexos a la Fiscalía que no tienen que ver con nosotros, tomó la decisión efectivamente de controvertir todos los antecedentes de la investigación, y eso evidentemente nos dejaba la libertad para solicitar la medida cautelar de mayor intensidad”, detalló.



Agregó que “la Fiscalía estaba dispuesta efectivamente a una medida cautelar de menor intensidad, eso no se dio de esa manera, y por lo tanto hicimos lo que íbamos a hacer en un principio, que es solicitar la prisión preventiva”.



Sobre una posible apelación de la defensa a la medida cautelar, el fiscal Carrera descartó que estén abiertos a evaluar la medida y señaló que “nosotros tomamos un camino, y por lo tanto lo que nos corresponde ahora es mantener y seguir este camino”.



El fiscal Carrera además valoró la decisión del tribunal y aseguró que “lo que dice de una u otra manera es que durante cinco años el Ministerio Público y en particular la figura de Manuel Guerra estuvo subordinado a factores externos, a intereses digamos de fuera del Ministerio Público, y eso efectivamente es fuerte, porque eso pone una muralla al Estado de Derecho”.



En la misma línea, se refirió al plazo de investigación, mencionando que es “bastante poco” y que quizás exista algún tipo de ampliación debido a las diligencias.

“El juez nos dio 45 días, que es bastante poco”

“El juez nos dio 45 días, que es bastante poco, y en ese tiempo quizás habrá alguna ampliación por alguna diligencia que nos pida querellantes o defensa, pero de todas maneras partimos de un supuesto plazo breve. Tenemos que tomar decisiones también respecto de otras posibles imputaciones porque no vamos a hacer juicios orales distintos después”, mencionó.



Sobre las otras dos personas imputadas en la causa, Chadwick y Hermosilla, el fiscal expresó que “el foco principal de esta investigación es el señor Manuel Guerra”.

Añadió que “tenemos que hacernos cargo evidentemente de las otras dos personas que están imputadas y tomaremos decisiones respecto de si formalizamos o no formalizamos y si están los medios probatorios suficientes respecto de ellos o no”.