Home Nacional "fiscalía abrió investigación por presunto hackeo a empresas que d..."

Fiscalía abrió investigación por presunto hackeo a empresas que denunció EEUU

Según informa El Mercurio, el Gobierno recurrió a la Fiscalía luego de que Estados Unidos le advirtiera de una supuesta vulneración de seguridad hace un par de semanas. Se trata de la denuncia que el embajador norteamericano, Brandon Judd, confirmó en su polémica conferencia de prensa del lunes pasado por el proyecto de cable submarino entre Chile y China.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Fiscalía abrió investigación por presunto hackeo a empresas que denunció EEUU

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte abrió una investigación penal por un eventual hackeo a compañías de telecomunicaciones y una constructora, que se habría producido desde el extranjero.

Según informa El Mercurio, el Gobierno recurrió a la Fiscalía luego de que Estados Unidos le advirtiera de una supuesta vulneración de seguridad hace un par de semanas.

Se trata de la denuncia que el embajador norteamericano, Brandon Judd, confirmó en su polémica conferencia de prensa del lunes pasado por el proyecto de cable submarino entre Chile y China.

“Algunas semanas atrás, compartimos información específica con múltiples funcionarios de gobierno de distintas agencias, sobre incursiones en los sistemas de telecomunicaciones chilenos por parte de actores malignos extranjeros”, dijo el embajador sin identificar a esos actores.

Indagatoria se tramita bajo estricta reserva

La indagatoria, que hoy es dirigida por el fiscal regional Xavier Armendáriz y se tramita bajo estricta reserva, fue abierta recientemente y se espera que las diligencias se encarguen a una unidad especializada de la Policía de Investigaciones (PDI), como el Cibercrimen.

Se trata de una intervención, puntualizó Judd, que “estuvo dirigida a múltiples compañías de telecomunicaciones privadas, poniendo la privacidad y la información personal de casi todos los chilenos que usan un teléfono celular en riesgo de que sus datos fueran robados, sus comunicaciones espiadas y sus vidas afectadas”.

“Igual de preocupante, este actor maligno hackeó una prominente empresa chilena de la construcción, una empresa local que compite directamente con compañías extranjeras por proyectos en Chile”, agregó en la conferencia.

Además de informar a la Fiscalía, el Gobierno también habría traspasado antecedentes a las agencias gubernamentales —como la Agencia Nacional de Ciberseguridad— y al Estado Mayor Conjunto.

Brandon Judd sobre sanciones: “Vamos a proteger nuestros intereses de seguridad nacional, lo que no debería ser sorpresa para nadie”
Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Presentan retrato oficial del Presidente electo José A...

Desde la OPE explicaron que “este retrato presidencial es una declaración. Una imagen con sentido. El fondo principal es el cielo de Chile. Un símbolo profundo, transversal y reconocido por todos. ‘Puro Chile es tu cielo azulado'”. “La banda presidencial con el Escudo Nacional bordado al centro responde a la tradición republicana más amplia de Chile, anterior a nuestras divisiones contemporáneas”, indicaron.

Leer mas
Nacional
Fran Maira es detenida por grave accidente en Lo Barne...

El accidente se registró en la intersección de Avenida La Dehesa con calle Robles. Según consignó Emol, la exchica reality habría cruzado con el semáforo en verde, pero no con la flecha verde que permitía girar.

Leer mas
Vanguardia
Jesse & Joy conquistaron a Viña con su romanticis...

El espectáculo comenzó con fuerza con “¡Corre!” interpretada a capela, generando una inmediata conexión con los asistentes. La Quinta Vergara coreó desde el inicio. Luego, Joy apareció entre el público e interpretó “Si Te Vas” desde la galería, para después subir al escenario y continuar con “Chocolate”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
13
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/