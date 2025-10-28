Fiscalía allana oficinas de Codelco y Sernageomin por derrumbe en El Teniente



La Fiscalía de O’Higgins ejecutó la mañana de este martes allanamientos en oficinas de Codelco y Sernageomin, en el marco de la indagatoria por el accidente del pasado 31 de julio en el yacimiento Andesita, perteneciente a la División El Teniente de Codelco, ubicado a 37 kilómetros de Rancagua, y que dejó un saldo de seis fallecidos.



Las diligencias -que incluyen entrada, registro e incautación de documentos- fueron encabezadas por el fiscal regional, Aquiles Cubillos, y se desarrollaron de forma simultánea en las regiones de O’Higgins, Metropolitana, Antofagasta y Atacama.



Respecto al operativo, el jefe de la Brigada de Homicidios de Rancagua, Juan Reyes, indicó que “estas diligencias obedecen a un proceso investigativo, en el transcurso de tres meses, en forma coordinada con el Ministerio Público, transcurso en el cual la investigación nos permitió recopilar antecedentes de importancia para la investigación. Por eso que en el día de hoy se desplegaron más de 120 detectives en cuatro regiones del país, donde se ingresó a dependencias de Codelco y Sernageomin”.

“Se incautó diversa documentación e información digital, aparatos celulares, tablets y notebooks. Esta evidencia será analizada por el laboratorio de criminalística central como cibercrimen para relacionarla directamente con el hecho que se está investigando”, agregó.



Se informó que, en la Región de Atacama, en una minera específicamente, se ubicó a una de las personas que ya no forma parte de Codelco, a quien se le incautaron todos sus aparatos tecnológicos. El aludido es el exgerente general de la cuprífera estatal, Andrés Music. Del mismo modo, en Rancagua se ubicó al presidente del directorio, Máximo Pacheco, cuyo procedimiento fue similar al de Music.



“La totalidad de las personas que son de interés para la investigación ya fueron ubicadas y se les incautaron celulares, tablets y notebooks, que serán parte de la investigación. Esperamos desarrollar estas pericias en el menor tiempo posible. Hay que hacer los análisis correspondientes y la extracción de la información relevante que se encuentre”, complementó Juan Reyes.



“Esta diligencia se realizó en forma paralela en cuatro regiones. En el único lugar donde presentamos dificultades para el ingreso es acá en la oficina corporativa, en Rancagua, que tuvimos que ingresar saltando los torniquetes, porque teníamos la orden judicial y también estábamos con presencia del Ministerio Público”, añadió.



Finalmente, se informó que en total son 37 las personas que están en calidad de imputados por la causal, entre ellas Andrés Music y Máximo Pacheco.

Declaración de Codelco



Una vez concreto el operativo en simultáneo a las oficinas de Antofagasta, Atacama, Región Metropolitana y Rancagua, la compañía emitió una declaración pública en la que informa que “durante esta mañana, personal de la PDI realizó diligencias en las oficinas de la Casa Matriz de Codelco y de la División El Teniente en Rancagua”.



“Según indicaba la orden emanada del Juzgado de Garantía de Rancagua, el procedimiento buscaba recabar información sobre el accidente del pasado 31 de julio, complementaria a la ya entregada con anterioridad por la empresa”, agregó el texto.



“Desde la llegada de los efectivos policiales a las oficinas de la Corporación, fueron recibidos por personal de Codelco y se les brindó todas las facilidades para la realización de su labor, con la misma disposición que ha sido permanente desde el comienzo de la investigación con todas las autoridades involucradas”, continúa.



“La compañía seguirá facilitando las indagatorias y procedimientos por las que sea requerida, en tanto avanza con las medidas de retorno seguro y progresivo en la División El Teniente”, finalizó la declaración.