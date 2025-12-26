Home Nacional "fiscalía confirmó que pidió una pena total de 14 años de cárcel p..."

Fiscalía confirmó que pidió una pena total de 14 años de cárcel para Monsalve

La Fiscalía ingresó el lunes pasado la acusación contra el exsubsecretario del Interior al 7º Juzgado de Garantía de Santiago. El miércoles, a solicitud de la defensa, el tribunal fijó para el próximo 20 de enero la audiencia en que se discutirá la reapertura de la investigación.

Patricia Schüller Gamboa
La Fiscalía Metropolitana Centro Norte confirmó que pidió una pena total de 14 años de presidio para el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, acusado por los delitos de abuso sexual y violación.

Según Monsalve, cometió un error pero no un delito.

El lunes pasado, la Fiscalía ingresó la acusación contra Monsalve al 7º Juzgado de Garantía de Santiago. El miércoles, a solicitud de la defensa, el tribunal fijó para el próximo 20 de enero la audiencia en que se discutirá la reapertura de la investigación.

Los hechos ocurrieron en la noche del 22 de septiembre de 2024 en el hotel Panamericano del centro de Santiago, donde residía Monsalve, luego de cenar con la denunciante -una subalterna- en el restaurante de comida peruana Ají Seco Místico.

La investigación estuvo a cargo del fiscal metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, y el fiscal jefe de Santiago, Francisco Jacir, quienes lo formalizaron el 15 de noviembre de 2024, tras ser detenido el día anterior en Viña del Mar.

El próximo paso en el proceso es la preparación de juicio oral en fecha que debe ser determinada por el 7º Juzgado de Garantía de Santiago. La Fiscalía pidió 10 años y 4 años de cárcel por violación y abuso sexual, respectivamente. El juicio oral podría realizarse en marzo.

Monsalve pasó seis meses en prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber y siete meses bajo arresto domiciliario total en su domicilio de Viña del Mar.

