Fiscalía dice que no puede investigar dichos de Llaitul sin acción del Gobierno

El Ministerio Público informó la tarde de este jueves que no pueden investigar los dichos del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, mientras no exista una acción por parte del Gobierno.



Lo anterior, luego de que el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) hiciera un llamado a realizar un levantamiento armado a propósito de una eventual implementación de un Estado de Excepción constitucional de emergencia, en la Macrozona Sur.



“Se viene el estado intermedio, que no es otra cosa que un nuevo Estado de Excepción. Es decir, los milicos esbirros nuevamente desplegados por el Wallmapu custodiando los intereses del gran capital”, expresó Llaitul hace algunos días.

Agregó que se trata de “la expresión en pleno de la dictadura militar que los mapuches siempre hemos sufrido, dictadura que ahora asume el gobierno lacayo de Boric. (…) A preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada por la autonomía”.



El vocero de la Fiscalía Regional de La Araucanía, Luis Torres, indicó que no se han recibido nuevos antecedentes del caso, y que no se tratan “estas últimas declaraciones de hechos nuevos que pueden configurar delitos contemplados en la Ley de Seguridad Interior del Estado”.



“Por tanto la Fiscalía no puede investigarlos de oficio ni tampoco incorporarlos a investigaciones vigentes, salvo que el titular de la acción penal -que en este caso es el Gobierno- lo haga, lo que hasta el momento no ha ocurrido”, dijo el vocero del Ministerio Público.



Esos “hechos nuevos” a los que se refiere Torres, tienen que ver con una eventual investigación distinta a la que se encuentra en curso, bajo la cual se invocó la Ley de Seguridad del Estado bajo el gobierno de Piñera, por dichos emitidos anteriormente por el líder de la CAM.