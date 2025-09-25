Home Nacional "fiscalía presenta acusación contra perito por prestar falso testi..."

Fiscalía presenta acusación contra perito por prestar falso testimonio en favor de Martín Pradenas

El abogado Carlos Gajardo, querellante en la causa, señaló que en el juicio oral demostrarán la responsabilidad del acusado.

Eduardo Córdova
La Fiscalía acusó al perito informático Juan Muñoz Cortés por entregar un falso testimonio a favor de Martín Pradenas Durr, en el juicio donde este último fue condenado por varios delitos sexuales.

El abogado Carlos Gajardo, querellante en la causa, señaló que en el juicio oral demostrarán la responsabilidad del acusado.

“Coincidimos con esa acusación de que el perito prestó una declaración falsa en el juicio en contra de Martín Pradenas”, expuso Gajardo.

Asimismo, el jurista agregó que “por lo tanto, siendo una conducta grave que un perito falte a la verdad estando bajo juramento, nos parece que esto merece un reproche penal”.

El Ministerio Público solicitó una condena de 4 años de presidio para el perito informático en la acusación presentada.

El Tribunal de Garantía de Temuco programó la audiencia de preparación de juicio oral para el 5 de febrero del próximo año.

En esa instancia, tanto la defensa, el querellante como la Fiscalía presentarán los medios de prueba que serán considerados en el juicio.

