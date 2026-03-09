Home Nacional "fiscalía redefine cautelares y solicita prisión preventiva para m..."

Fiscalía redefine cautelares y solicita prisión preventiva para Manuel Guerra

La decisión fue comunicada por el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, luego de que el tribunal suspendiera la audiencia hasta este martes.

Patricia Schüller Gamboa
El Ministerio Público decidió solicitar la prisión preventiva del exfiscal, Manuel Guerra, tras la primera jornada de su formalización en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

Inicialmente, la Fiscalía había pedido medidas cautelares menos gravosas, tras un acuerdo con la defensa al solicitar el arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con imputados o testigos de la causa.

Sin embargo, tras la declaración del propio Guerra durante la audiencia, el escenario cambió. Fue entonces cuando Carrera informó al tribunal que el acuerdo previo no prosperaría y que el Ministerio Público optaría por solicitar una medida cautelar más severa.

“Respecto a la solicitud de medidas cautelares había efectivamente un acuerdo que estaba sujeto a ciertas condiciones. Para efectos de que no sea sorpresa, porque, claramente, ese acuerdo no prosperó por distintos motivos, la solicitud del Ministerio Público el día de mañana, se lo planteo a la defensa ahora para que no sea sorpresa la solicitud que en este caso sería la de prisión preventiva”, informó Carrera.

“Guerra está prestando declaración, por lo tanto, va a haber una alegación respecto de cada uno de los elementos que nosotros tenemos en la carpeta investigativa. Y en esos términos ya quedamos en libertad respecto de ese acuerdo y vamos, por lo tanto, a pedir en estos momentos prisión preventiva”, puntualizó el fiscal.

Posteriormente, al término de la audiencia y en conversación con la prensa, el fiscal explicó que la alternativa de solicitar una cautelar menos gravosa había sido discutida previamente con la defensa.

Según detalló, ese entendimiento estaba condicionado a ciertos supuestos procesales. Carrera señaló que uno de ellos “era no alegar ninguno de los elementos que hasta la fecha ha consignado en su carpeta investigativa del Ministerio Público”.

