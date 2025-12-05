Home Nacional "formalizan a miembros de “mafia china” que operaba en..."

Formalizan a miembros de “mafia china” que operaba en Meiggs

Se trata de 16 personas de nacionalidad china un boliviano y un funcionario de carabineros, quienes fueron detenidos en el marco de la operación “Muralla Oriental” por los delitos de tráfico de drogas, secuestros, homicidios, extorsión, contrabando, defraudaciones, entre otros.

Patricia Schüller Gamboa
Formalizan a miembros de “mafia china” que operaba en Meiggs

En el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se está llevando a cabo la formalización de los 18 imputados vinculados a la “mafia china” que operaba en el Barrio Meiggs.

En la audiencia han debido estar presentas traductores dado que la mayoría de los imputados son ciudadanos chinos y no manejan completamente el español.

Durante el operativo, se allanaron 63 propiedades en diversas comunas de la Región Metropolitana, logrando la detención de los individuos y la incautación de armas, drogas y más de $600 millones en efectivo.

Respecto al funcionario de Carabineros que fue detenido, la institución señaló que fue “desvinculado de forma inmediata a un funcionario de la institución, por su presunta participación en actividades delictuales”.

En tanto, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, ha mencionado que el uniformado “facilitó el desarrollo de determinado tipo de acciones mediante cohecho”.

Patricia Schüller Gamboa

