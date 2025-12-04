Formalizan al exdirector de Control de Las Condes por investigación del caso Cesfam

El exdirector de Control de la Municipalidad de Las Condes fue formalizado ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago por el caso Cesfam.

Se trata de Eduardo López, quien se convirtió este miércoles en el primer imputado al que se le atribuyen delitos dentro de esta investigación.

La Fiscalía Oriente indaga posibles delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público durante la administración de la exalcaldesa UDI, Daniela Peñaloza, debido al sobreprecio pagado por una propiedad destinada a construir un centro de salud familiar (cesfam), recogió Radio Biobío.

La vivienda pertenecía a la empresa Vulcon, vinculada al extenista Paul Capdeville, la cual tenía a su cargo gestionar la compra del resto de inmuebles necesarios para levantar el recinto de salud.

Documentos con fecha adulterada

Según consignó La Tercera, la audiencia se realizó el pasado miércoles y duró menos de 10 minutos. Durante esta instancia, el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, explicó que a López se le acusa de confeccionar documentación administrativa con una fecha distinta a la verdadera.

“El decreto alcaldicio del contrato y corretaje entre la Municipalidad de Las Condes y Vulcon, por exigencia del imputado López tiene fecha 15 de marzo del 2022, no obstante haber sido redactados y firmados en fecha muy posterior a la que tienen puesta, esto es, en el mes de diciembre del 2022”, expuso el fiscal durante la audiencia.

Además, agregó que “el imputado López, director de Control de dicha Municipalidad de Las Condes, en su oficina (…) en el mes de diciembre del 2022, dio instrucciones directas a funcionarios de la oficina de partes (…) para que antedataran el decreto alcaldicio sección primera que ratifica el contrato de corretaje entre la Municipalidad de Las Condes y la sociedad Vulcon”.

La Fiscalía solicitó la medida cautelar de firma mensual y arraigo nacional, petición que fue acogida por la jueza Melissa Joo.

No es el primer avance del caso, pues la semana pasada se reveló que la Contraloría acreditó siete cargos contra Peñaloza, además de proponer la destitución de López por diversas faltas administrativas.