Fracasa nuevamente sesión de la Cámara por falta de quórum de diputados: seguridad municipal estaba en tabla

Por segunda vez en menos de dos meses, nuevamente fracasó una sesión de la Cámara de Diputados por falta de quórum.

Este martes, a las 10:15 horas, solo 48 parlamentarios estaban presentes en la Sala de la Cámara Baja, siendo un número insuficiente para realizar la sesión con normalidad, consignó 24Horas.

De acuerdo al reglamento, es necesario tener un número mínimo de 51 asistentes para iniciar la sesión.

El trabajo de hoy tenía como principal punto votar y despachar la Ley de Seguridad Municipal, instancia que había pasado su trámite desde el Senado.

La situación se repite al igual que el 15 de octubre pasado, cuando la Sala no pudo iniciar su trabajo por la falta de legisladores.

A raíz de lo sucedido, el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), citó nuevamente al trabajo a contar de las 14:15 horas.

Con ello, se espera votar la citada ley y revisar las modificaciones traídas desde el Senado.

Es importante mencionar que quienes no asistieron a esta o cualquier otra sesión, tendrán una multa equivalente al 2% de su dieta.