Home Nacional "fracasa nuevamente sesión de la cámara por falta de quórum de dip..."

Fracasa nuevamente sesión de la Cámara por falta de quórum de diputados: seguridad municipal estaba en tabla

Este martes, a las 10:15 horas, solo 48 parlamentarios estaban presentes en la Sala de la Cámara Baja, siendo un número insuficiente para realizar la sesión con normalidad, consignó 24Horas.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Fracasa nuevamente sesión de la Cámara por falta de quórum de diputados: seguridad municipal estaba en tabla

Por segunda vez en menos de dos meses, nuevamente fracasó una sesión de la Cámara de Diputados por falta de quórum.

Este martes, a las 10:15 horas, solo 48 parlamentarios estaban presentes en la Sala de la Cámara Baja, siendo un número insuficiente para realizar la sesión con normalidad, consignó 24Horas.

De acuerdo al reglamento, es necesario tener un número mínimo de 51 asistentes para iniciar la sesión.

El trabajo de hoy tenía como principal punto votar y despachar la Ley de Seguridad Municipal, instancia que había pasado su trámite desde el Senado.

La situación se repite al igual que el 15 de octubre pasado, cuando la Sala no pudo iniciar su trabajo por la falta de legisladores.

A raíz de lo sucedido, el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN)citó nuevamente al trabajo a contar de las 14:15 horas.

Con ello, se espera votar la citada ley y revisar las modificaciones traídas desde el Senado.

Es importante mencionar que quienes no asistieron a esta o cualquier otra sesión, tendrán una multa equivalente al 2% de su dieta.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Conaf confirmó reapertura del circuito de la tragedia ...

Esta reapertura contempla medidas estrictas para procurar el resguardo tanto a los visitantes como al personal. Se ha implementado un sistema de trazabilidad que incluye un aforo máximo de 100 personas diarias, circulación unidireccional y registro obligatorio en la Guardería Coirón.

Leer mas
Nacional
Decretan prisión preventiva para el comerciante que ap...

Se trata de un ciudadano venezolano en situación migratoria irregular, quien en 2023 cumplió una condena por lesiones, además de 541 días de presidio por abuso sexual contra menor de 14 años.

Leer mas
Nacional
Bombero provocó incendio forestal en La Cruz: Fue desv...

En una nota oficial, Bomberos declaró que “con profunda preocupación y sentido de responsabilidad, comunicamos que el incendio forestal ocurrido en el sector El Naranjal de Pocochay fue originado de manera intencional. Tras las primeras diligencias de investigación, se determinó que la acción fue cometida por un voluntario perteneciente a nuestra institución”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
8
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/