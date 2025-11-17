Fracasa sesión que revisaría la Acusación Constitucional contra Pardow por falta de quórum

Por falta de quórum no se pudo llevar a cabo este lunes la sesión de la comisión revisora de la Acusación Constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow.



La sesión estaba fijada a partir de las 16:00 horas en la Sala 310 del tercer nivel del Congreso, en Valparaíso. Sin embargo, ante la ausencia de la mayor parte de los integrantes de la instancia la sesión debió postergarse para este martes.



No pudieron asistir los diputados Mauro González (RN) y Ericka Ñanco (FA), por retrasos en sus vuelos, además de la parlamentaria Carmen Hertz (PC), que está con licencia médica.



Desde el mismo Congreso, el extitular de Energía abordó el fracaso de la sesión y también tildó de “falsa” la acusación, argumentando “entendimiento errado” en la presentación de los capítulos.



“Creo que la acusación ha sido contestada adecuadamente en el escrito correspondiente, los argumentos están ahí, cualquiera que quiera consultarla puede hacerlo. Como he dicho en el escrito, en opinión nuestra, la acusación es falsa”, comenzó planteando el exministro.



Agregó que “en el caso del primer capítulo, se basa en un entendimiento errado respecto de cómo funciona un sistema tarifario y el rol que tiene una autoridad política respecto de los cálculos que realiza una autoridad técnica-independiente, donde no le corresponde a la autoridad política corregir e intervenir respecto de aquello. En el caso del segundo capítulo, se basa en información que es falsa, producto del error que cometió la empresa Transelec”.



Consultado por los cuestionamientos del oficialismo, y posibles votos a favor de la AC, Pardow contestó “no me corresponde a mí pronunciarme sobre aquello, yo espero que todos los parlamentarios que vayan a participar de este debate tengan ojalá la oportunidad de contestar la acusación”.



La comisión, que pretendía votar el informe este lunes, quedó citada para este martes desde las 10.30 horas. “Mañana voy a estar disponible”, aseguró Diego Pardow.