Francia anuncia despliegue militar en Groenlandia con más medios terrestres, aéreos y marítimos

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este jueves que dentro de “los próximos días” su país enviará más “medios terrestres, aéreos y marítimos” a Groenlandia.

Este despliegue se sumará a la quincena de militares que arribaron en esta jornada para participar en la misión europea, luego de las amenazas de anexión por parte del mandatario estadounidense, Donald Trump.

Según consignó Radio Cooperativa, durante un discurso de felicitación del año nuevo a las Fuerzas Armadas en la base de Istres (sureste), Macron indicó que el rol de Francia es mostrarse “disponible” y respaldar a “un Estado soberano”, haciendo referencia a Dinamarca.

En este sentido, señaló que “los europeos tienen una responsabilidad particular” en Groenlandia, considerando que es un territorio de un país de la Unión Europea y socio de la OTAN.

Por su parte, este jueves arribó a Groenlandia una quincena de militares franceses, especialistas de alta montaña, por petición de Dinamarca, con el fin de participar en unas maniobras con soldados de otros países europeos, como Alemania, Suecia y Noruega.

En su discurso, Macron no nombró directamente a EEUU, pero cuando habló de sus “aliados” se quejó de “un nuevo colonialismo por parte de algunos”.Previamente, este miércoles, el jefe de Estado francés remarcó su solidaridad con Dinamarca, y advirtió que una eventual violación de su soberanía en esa isla tendría “consecuencias en cadena sin precedentes”.