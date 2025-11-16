Frei advierte sobre escenario “revuelto” y pide votar con responsabilidad

El expresidente, Frei Ruiz-Tagle, llegó a votar al Colegio Villa María Academy de Las Condes.



Tras sufragar, recordó su larga trayectoria como votante: “Son muchas veces que lo he hecho, mi primera votación fue en el año 1964, así que calculen cuántas veces he votado”.



Más tarde, hizo un llamado a la ciudadanía: “A toda la gente que vote, no que anule su voto. Esto es muy importante, porque hoy día es un día importante para Chile. Hoy día no es un día para darse gustitos personales, hay que trabajar, pensar, con responsabilidad y con convicción y así votar, y siempre pensando en el futuro y lo mejor para Chile”.



Consultado por el panorama electoral, señaló: “Está muy revuelto, hemos visto todos los días encuestas para un lado, para otro, pero ya a esta hora hay que guardar silencio y votar”.



El exmandatario también criticó las campañas actuales, comparándolas con las de su época: “No lo debería decir, pero era otra época mucho mejor para Chile. Era una época de tranquilidad, de progreso, de desarrollo. Como lo dijeron en el último foro, crecíamos al 7%. ¿Se imagina si estuviéramos creciendo al 7% hoy día?, sería otro país”.



Finalmente, mantuvo reserva sobre su voto: “La gracia de la democracia es que todos podemos votar en el silencio en la urna. Y reitero, sin darnos gustito, con responsabilidad y con convicción para que a Chile le vaya bien”.



En esa línea, reafirmó sus críticas al respaldo de la DC a Jeannette Jara: “Yo ya dije, lo dije hace tres meses y lo mantengo absolutamente lo que he dicho”.