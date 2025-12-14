Home Nacional "frei tras sufragar en las condes: “el futuro a partir de mañana n..."

Frei tras sufragar en Las Condes: “El futuro a partir de mañana necesita diálogo”

El exmandatario sostuvo que “por lo tanto, eso dependerá de todos los dirigentes que hemos elegido en nuestras dos elecciones, que sean capaces de dialogar y buscar los grandes consensos que Chile necesita y que todos sabemos cuáles son (…)”.

Patricia Schüller Gamboa
Tras votar en la comuna de Las Condes, el expresidente Eduardo Frei, se refirió a la segunda vuelta presidencial.

El exmandatario realizó un llamado al diálogo con el fin de buscar consensos.

El futuro a partir de mañana necesita diálogo, Chile necesita diálogo, Chile necesita conversación como lo hicimos durante muchos años, buscar acuerdos que son necesarios para progresar. Si estamos todo el día peleándonos entre todos, no vamos a progresar hacia ningún lugar”, señaló, consignó Biobío.

 “Por lo tanto, eso dependerá de todos los dirigentes que hemos elegido en nuestras dos elecciones, que sean capaces de dialogar y buscar los grandes consensos que Chile necesita y que todos sabemos cuáles son. (…) Reitero mi llamado, yo siempre he estado dispuesto al diálogo, así lo demostramos en nuestro tiempo y espero que esa sea la tónica de los próximos años“, agregó.

“En estos años tuvimos elecciones todos los años, ahora nos vamos a demorar tres años en hacer una elección, o sea, existe el espacio político y lógicamente el tiempo para buscar esos grandes acuerdos”, indicó.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton (Referencial)
Patricia Schüller Gamboa

