Frei y Kast se reunirán nuevamente este viernes en la casa del expresidente

El Presidente electo, José Antonio Kast, sostendrá un nuevo encuentro con el exmandatario, Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Frei y Kast se reunirán a las 16:00 horas en la residencia del expresidente, ubicada en la comuna de Las Condes, en Región Metropolitana, informó Radio Biobío.

La cita se da en un contexto marcado por el conflicto entre este último y la Democracia Cristiana (DC), luego de una reunión previa con Kast antes de la segunda vuelta.

A raíz de lo ocurrido, el Tribunal Supremo de la DC abrió un proceso disciplinario contra Frei, el cual concluyó con la suspensión de su militancia. Desde el partido, se le acusó de desmarcarse de la campaña de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara.

A diferencia del encuentro anterior, esta cita ya no se da en un ámbito privado, sino que forma parte de una agenda oficial.