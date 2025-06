Frente Amplio acusa a Landerretche de “dividir” al progresismo

Representantes del Frente Amplio (FA) arremetieron contra el economista Óscar Landerretche, quien hace algunos días se integró al equipo de la abanderada presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá.



El académico, en conversación con Radio Universo, criticó este viernes duramente al Presidente Boric y también al Frente Amplio.



“Me gustaría que si hay un gobierno de derecha traten de no derribarlo, y convertir el país en un maldito infierno y quemar iglesias, quiero ver eso ¿Estoy convencido de que eso no va a ocurrir? No, no estoy convencido”, señaló Landerretche.



Frente a estas declaraciones, la diputada y jefa de campaña del candidato Gonzalo Winter, Gael Yeomans (FA), respondió: “Es lamentable que Óscar Landerretche se haya sumado al comando de Carolina Tohá para trabajar por la división del progresismo y no por la unidad para enfrentar a la ultraderecha”.



“Con Gonzalo Winter lo tenemos claro: unidad y cohesión para avanzar en los cambios que Chile necesita”, añadió la diputada a través de redes sociales.



En esa línea, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, emplazó a la candidata del Socialismo Democrático: “Carolina, ¿Con estas personas en tu comando vamos a construir unidad? El silencio otorga, y me parece que es hora de aclarar este tipo de declaraciones de tu equipo”.



“Desde el FA seguiremos defendiendo las primarias con respeto y compromiso por el resultado. Con nostalgia noventera no vamos a ganarle a la derecha”, agregó.



Por su parte, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, acusó que “desde que Landerretche se sumó a la campaña de Carolina Tohá ha realizado un tour por los medios denostando al Frente Amplio con mentiras y poniendo en duda la unidad del progresismo”.



Y agregó que “sería bueno que la candidata se desmarque de estas posiciones que solo benefician a la derecha”.