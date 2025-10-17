Fue denunciado por ladrón que lo asaltó: dueño de panadería se defendió a golpes en Quillota

Un insólito episodio ocurrió en Quillota luego de que un delincuente presentara una demanda contra un panadero que lo golpeó durante un intento de robo en su negocio.

Según las cámaras de seguridad, el hecho se produjo el pasado 13 de octubre en una panadería del sector, cuando dos sujetos ingresaron con la intención de asaltar el local.

Carlos Delgado, dueño del establecimiento, contó que escuchó ruidos extraños y tomó un palo para defenderse, momento en que fue sorprendido por los delincuentes, uno de ellos armado con un cuchillo carnicero.

“Estábamos ahí forcejeando, llegó el segundo tipo y me empezó a pegar con algo en la cabeza, pero me tropecé y caí, ahí arrancaron por la parte trasera”, relató la víctima a 24 Horas.

Horas más tarde, el panadero se encontró con sus atacantes en el hospital, donde finalmente fueron detenidos por Carabineros. Las parejas de los delincuentes también fueron arrestadas luego de amenazar a las víctimas en la panadería.

Los cuatro involucrados quedaron en libertad, con la medida cautelar de no acercarse a la familia afectada. Sin embargo, uno de ellos y su pareja regresaron más tarde para amenazarlos nuevamente.

“No bastando con eso, el mismo día en la tarde fueron nuevamente víctimas del delito de daños, en donde vandalizan el vehículo familiar”, denunció Andrea Acrot, abogada de la víctima.

Tras este nuevo ataque, los implicados fueron detenidos por segunda vez por amenazas y daños, pero otra vez recuperaron la libertad, quedando citados para un juicio simplificado en noviembre.

En medio de esta situación, uno de los ladrones decidió demandar al panadero por haberlo golpeado mientras intentaba asaltarlo.

“Le preguntaron qué le había pasado en el brazo y él dijo: ‘El Carlos me pegó’. Le preguntaron si quería denunciar y él dijo que sí. Es un balde de agua fría, porque cuando uno espera que la justicia esté de parte de uno, no está”, expresó el afectado.

Actualmente, Carlos Delgado señaló que solo le queda esperar la citación judicial para defenderse “ahora de la manera legal, no a golpes”.