Fuerzas de EEUU capturan en el océano Índico un buque petrolero que escapó del bloqueo en el Caribe

Fuerzas estadounidenses interceptaron en el océano Índico al petrolero “Verónica III”, que había escapado de un bloqueo en el Caribe. Esto contra buques sancionados por el transporte de crudo venezolano, informó el Pentágono.

El “Verónica III”, bajo bandera panameña, intentó evadir las medidas ordenadas por el presidente Donald Trump. Este en diciembre dispuso un bloqueo a embarcaciones sancionadas que entren o salgan de Venezuela.

Según el Departamento de Defensa, el buque fue seguido desde el Caribe hasta el océano Índico y posteriormente neutralizado por fuerzas estadounidenses.

A través de un mensaje en X, el Pentágono detalló la operación y difundió un video en el que se observa a efectivos abordando primero un helicóptero y luego el propio buque cisterna.

Una semana antes, las fuerzas estadounidenses interceptaron el petrolero “Aquila II” bajo un procedimiento similar, en el marco de la misma ofensiva contra embarcaciones sancionadas.

Desde diciembre, el bloqueo busca frenar el movimiento de buques vinculados al comercio de petróleo venezolano bajo sanciones internacionales. Al menos nueve barcos han sido incautados desde entonces.

Seguimiento y sanciones internacionales

El “Verónica III” zarpó de Venezuela el 3 de enero, el mismo día en que fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro. Esto, tras ingresar al territorio del país sudamericano.

El buque transportaba aproximadamente 1,9 millones de barriles de petróleo, según TankersTrackers.com.

Además, figura en la lista de sanciones estadounidenses relacionadas con Irán. Esto, de acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos.

El Pentágono afirmó: “El Departamento de Guerra negará a los actores ilícitos y a sus representantes la libertad de movimiento en el ámbito marítimo”.