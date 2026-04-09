Home Nacional "funcionario de la pdi abatió a sujeto que lo abordó tras retirar ..."

Funcionario de la PDI abatió a sujeto que lo abordó tras retirar dinero en Pedro Aguirre Cerda

Según la versión entregada por el prefecto inspector Marco Ramírez, jefe nacional contra Robos y Focos Criminales, “el funcionario andaba acompañando a su cónyugue que realizaba un trámite bancario en la comuna de Cerrillos. Era dinero familiar que debía ser trasladado a una casa en Pedro Aguirre Cerda, donde es abordado por dos vehículos, con seis sujetos armados, quienes lo atacan, le revientan los neumáticos y lo agreden”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Funcionario de la PDI abatió a sujeto que lo abordó tras retirar dinero en Pedro Aguirre Cerda

Un intento de asalto bajo la modalidad de “salida de banco” terminó con un delincuente muerto en Pedro Aguirre Cerda. Esto luego que un detective de la Policía de Investigaciones (PDI) repeliera el ataque. El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Central con Los Pioneros, donde también fueron detenidas dos personas.

Según la versión entregada por el prefecto inspector Marco Ramírez, jefe nacional contra Robos y Focos Criminales, “el funcionario andaba acompañando a su cónyugue que realizaba un trámite bancario en la comuna de Cerrillos. Era dinero familiar que debía ser trasladado a una casa en Pedro Aguirre Cerda. Esabordado por dos vehículos, con seis sujetos armados, quienes lo atacan, le revientan los neumáticos y lo agreden”.

El funcionario de la PDI resulta con dos dedos de su mano fracturados, situación que no le impidió hacer uso de su arma de servicio y repeler el ataque. En el forcejeo, un delincuente resulta herido, el cual posteriormente fallece, y otros dos cómplices reducidos por el mismo detective. El resto de la banda, tres sujetos en total, lograron darse a la fuga con el dinero y son intensamente buscados.

Sujetos intentaron detener el vehículo

Los delincuentes intentaron detener el vehículo donde se movilizaba el detective y su grupo familiar pinchando los neumáticos con un cuchillo. “Se trata de una salida de banco, con encerrona, ataque en superioridad numérica, armas de fuego y armas cortantes. Los antisociales no utilizaron las armas de fuego”, agregó el prefecto Ramírez.

Respecto a los delincuentes prófugos, dos huyeron a pie y un tercero en uno de los vehículos utilizado para el asalto.

Se espera que los análisis balísticos determinen la cantidad de disparos efectuados, el tipo de armamento utilizado y otros antecedentes clave para esclarecer la dinámica del enfrentamiento.

El monto retirado de la sucursal bancaria por la conyugue del detective eran 18 millones de pesos.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
Lugares turísticos en Chile: Chile Chico, frutas patag...

El clima más benigno de Chile Chico permite cultivar cerezas, manzanas y otros frutos que destacan en la Patagonia. Las ferias locales exhiben esta producción junto con hortalizas y productos artesanales. Estos espacios comunitarios transmiten la identidad agrícola y refuerzan el carácter rural del pueblo.

Leer mas
Nacional
Gobierno ingresará indicaciones al proyecto “Esc...

La vocera de La Moneda, Mara Sedini, reiteró este jueves la condena del Gobierno a la agresión que sufrió la titular de Ciencia, Ximena Lincolao en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia. Dijo que “la violencia no puede tener cabida ni en las escuelas, ni en las universidades, ni en ningún espacio público”.

Leer mas
Viajes
Lugares turísticos en Chile: Puerto Edén, sabores aust...

Puerto Edén, en la Región de Magallanes, se distingue por su gastronomía de mariscos frescos, su vida comunitaria ligada al mar y la presencia kawésqar, consolidándose como uno de los más auténticos lugares turísticos en Chile.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/