Funcionario de la PDI abatió a sujeto que lo abordó tras retirar dinero en Pedro Aguirre Cerda

Un intento de asalto bajo la modalidad de “salida de banco” terminó con un delincuente muerto en Pedro Aguirre Cerda. Esto luego que un detective de la Policía de Investigaciones (PDI) repeliera el ataque. El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Central con Los Pioneros, donde también fueron detenidas dos personas.



Según la versión entregada por el prefecto inspector Marco Ramírez, jefe nacional contra Robos y Focos Criminales, “el funcionario andaba acompañando a su cónyugue que realizaba un trámite bancario en la comuna de Cerrillos. Era dinero familiar que debía ser trasladado a una casa en Pedro Aguirre Cerda. Esabordado por dos vehículos, con seis sujetos armados, quienes lo atacan, le revientan los neumáticos y lo agreden”.



El funcionario de la PDI resulta con dos dedos de su mano fracturados, situación que no le impidió hacer uso de su arma de servicio y repeler el ataque. En el forcejeo, un delincuente resulta herido, el cual posteriormente fallece, y otros dos cómplices reducidos por el mismo detective. El resto de la banda, tres sujetos en total, lograron darse a la fuga con el dinero y son intensamente buscados.

Sujetos intentaron detener el vehículo

Los delincuentes intentaron detener el vehículo donde se movilizaba el detective y su grupo familiar pinchando los neumáticos con un cuchillo. “Se trata de una salida de banco, con encerrona, ataque en superioridad numérica, armas de fuego y armas cortantes. Los antisociales no utilizaron las armas de fuego”, agregó el prefecto Ramírez.



Respecto a los delincuentes prófugos, dos huyeron a pie y un tercero en uno de los vehículos utilizado para el asalto.



Se espera que los análisis balísticos determinen la cantidad de disparos efectuados, el tipo de armamento utilizado y otros antecedentes clave para esclarecer la dinámica del enfrentamiento.



El monto retirado de la sucursal bancaria por la conyugue del detective eran 18 millones de pesos.