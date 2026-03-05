Funcionario del Serviu Biobío tenía cuenta troll e insultaba a damnificados por incendios: revisa cómo lo descubrieron

El jefe del departamento de Comunicaciones del Serviu Biobío renunció a su cargo tras ser descubierto administrando una cuenta troll en redes sociales, desde la cual emitía comentarios ofensivos contra personas afectadas por los incendios forestales. El perfil, identificado como @analistasilencioso, fue creado en abril de 2025 y se dedicaba a responder publicaciones vinculadas a la institución.

Una investigación de Radio Biobío reveló la identidad del responsable de la cuenta, que solía comentar publicaciones del Serviu defendiendo a la entidad. El medio logró establecer que detrás del perfil estaba Gonzalo Arturo Cofré Hube, periodista de 45 años.

El funcionario había ingresado al Serviu en 2015 y asumió como jefe de comunicaciones en octubre de 2023. Antes de ocupar formalmente ese cargo, lo había ejercido de manera subrogante dentro de la institución.

El reportaje del medio citado logró confirmar la identidad del periodista, quien finalmente reconoció que administraba la cuenta troll. Tras la revelación, presentó su renuncia inmediata al cargo.

El propio Cofré ofreció disculpas públicas por los mensajes publicados en redes sociales. “Comprendo y lamento las molestias que esta situación haya podido generar y ofrezco mis disculpas a quienes se hayan sentido afectados, especialmente a las familias damnificadas”, comunicó el periodista.

La directora del Serviu Biobío, María Luz Gajardo, también se refirió al caso, señalando que los comentarios emitidos por el funcionario eran “altamente inadecuadas” para alguien que trabajaba en una institución pública.

Cómo descubrieron la cuenta troll

La investigación de Radio Biobío permitió rastrear el correo electrónico asociado al perfil, lo que facilitó dar con la identidad del responsable. El hallazgo se produjo tras revisar una serie de comentarios publicados desde esa cuenta.

El perfil se hacía notar con frecuencia en las redes sociales del Serviu, especialmente cuando usuarios criticaban la gestión del organismo o de las autoridades. En esos casos, el usuario intervenía para defender la labor institucional.

Uno de los episodios ocurrió en una publicación sobre el Subsidio de Traslado Transitorio de 13 UF mensuales, destinado a habitantes de la población Ríos de Chile afectados por los incendios. Ante la consulta de una usuaria que preguntó: “¿Qué pasará con los arrendatarios y allegados?”, la cuenta respondió con ironía: “Para eso les dieron bolsillo electrónico y ayudas temprana. Tampoco van a reponer todo”.

En otro mensaje vinculado a la aplicación de la FICHA 2, una usuaria cuestionó el proceso señalando: “¿Qué van a evaluar? Si no hay vivienda”. Desde la cuenta troll replicaron: “Las características del terreno y la propiedad, poh. Mermelada de we…”.

Incluso el perfil llegó a criticar al futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, a quien se refirió en duros términos. “Ministro callampero. Anda prometiendo we… sin conocer cómo funciona el Estado. Se lo van a comer con zapatos”, escribió acompañando el mensaje con emojis de risa.