Funcionarios de jardines infantiles anunciaron paro nacional por 48 horas

La Asociación Nacional de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Ajunji) anunció un paro nacional por 48 horas desde el 22 al 23 de junio.



Mediante un comunicado, Ajunji afirmó que en la última asamblea nacional realizada en abril entregaron un petitorio a la máxima autoridad institucional “con el propósito de trabajar de manera conjunta sobre las necesidades y requerimientos que, en el marco de la reactivación educativa, nos encontrábamos enfrentando con los niños, niñas y sus familias”.



En esta línea, sostuvieron que el Directorio Nacional se desplegó “para confirmar los avances del pliego y constatar con nuestra base sobre la gestión institucional en términos de capital humano, infraestructura material fungible, no fungible y reemplazos, entre otros”, esto con el fin de realizar un seguimiento a las demandas solicitadas en el petitorio.



De esta forma, explicaron que en el “desarrollo de este despliegue sostuvimos reuniones con las autoridades regionales y realizamos masivas asambleas en donde logramos evidenciar la realidad de cada región”.



En ese sentido, desde Ajunji denunciaron la “falta de cumplimiento a los compromisos adquiridos”, en el marco de la crisis sanitaria actual por enfermedades respiratorias debido a que “la autoridad institucional orienta reforzar medidas de higiene”, pero aseguraron que no cuentan con materiales como alcohol gel, mascarillas, jabón, papel higiénico, entre otros que permitan “la implementación en los jardines infantiles”.



Asimismo, indicaron que “en el transcurso de todo el primer semestre no se ha entregado material de enseñanza, y en las pocas ocasiones que ha ocurrido ha sido insuficiente”.



Por otro lado, abordaron los problemas de calefacción en regiones del sur y extremo sur del país, donde “Junji no cuenta con los recursos para las respectivas licitaciones, por tanto, el problema se agudiza, considerando el resguardo integral de los niños y niñas que se atienden”, detallaron.



“Hoy podemos señalar muy responsablemente que como trabajadoras y trabajadores de la JUNJI nos vemos enfrentados a una Institución empobrecida, carente de recursos tan básicos para la atención de los cientos de miles de niñas y niños a lo largo de todo el territorio nacional”, manifestaron.